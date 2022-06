I must have in cucina. 5 offerte imperdibili

Creatività e passione, ecco due ingredienti fondamentali per trasformare cibi e alimenti in ricette succose e golose. E se l'arte culinaria vi intriga di certo non possono mancare una serie di attrezzi e accessori, utili per rendere la cucina un vero laboratorio creativo. Non solo pentole, piatti, mattarelli e mestoli, ma anche prodotti e accessori funzionali, dal design moderno o dal look vintage ma attuale.

Strumenti necessari per una cucina innovativa e da utilizzare anche nel quotidiano, per creare facilmente bevande, preparati e pietanze perfette per i senior amanti dell'healthy lifestyle. E attenti alle esigenze degli ospiti, nipoti compresi da stupire con la preparazione di mix golosi per realizzare torte, dolci e biscotti. Ecco 5 proposte scontate davvero imperdibili su Amazon, in offerta dal 20/06/22 al 03/07/22.

Spremiagrumi per una bevanda fresca e salutare

Princess Champion Juicer Pro è lo spremiagrumi perfetto per realizzare succhi e bevande energizzanti, ricchi di nutrimento e vitamine. Tutto merito della potente pressa con leva e del cono spremitore in acciaio inossidabile, il succo attraversa un filtro per la polpa trasformandosi in liquido limpido e benefico. La potenza a 300 watt permette di agire anche su frutti più resistenti, come i melagrani. Dal design lineare e pulito in acciaio inossidabile, lo spremiagrumi, è un articolo resistente, professionale, in grado di durare nel tempo e dalle grandi potenzialità. Realizzare una spremuta salutare non è stato mai così semplice.

Estrattore di succo a bassa velocità

Per un succo sano, naturale, del tutto energizzante ecco PureJuice della Kenwood, in grado di estrarre fino all'ultima goccia di bontà. L'estrattore si avvale di una spremitura lenta e a bassa velocità, così da non danneggiare le sostanze nutritive contenute e riducendo al contempo l'effetto ossidativo. L'azione con giri a bassa rotazione garantisce l'estrazione dell’84% di succo, conservando così più a lungo il sapore, il colore e il nutrimento. La polpa trattenuta è riutilizzabile per creare dolci o altre ricette per i piccoli di casa. PureJuice è un elettrodomestico perfetto e utile per i senior amanti delle bevande salutari e rinfrescanti, inoltre è facile da utilizzare e ripulire.

Robot da cucina per sminuzzare, impastare e grattugiare

Design elegante e raffinato, colore deciso e moderno, ecco il robot da cucina Russell Hobbs dotato di ogni accessorio utile per sminuzzare, mescolare, impastare, tagliare, grattugiare. Il tutto all'interno della ciotola da 2,5 litri ma con capienza da1,5 litri, ideale per lavorare i cibi alla perfezione. Il motore da 600 W e le due velocità rendono il procedimento più semplice e immediato, come la fase di pulizia grazie alle parti removibili. Rusell Hobbs è l'ideale per gli amanti degli impasti casalinghi, utilissimo per realizzare pizze e panini handmade.

Frullatore dal look vintage per frullati e succhi golosi

Potenza, capienza, versatilità e design sono le caratteristiche principali del Frullatore Vintage di Ariete, un articolo dal look intrigante e impreziosito da una colorazione ad hoc. L'aspetto non deve trarre in inganno perché l'elettrodomestico vanta una tazza robusta in titanio trasparente, combinata con una potenza da 500 W e due velocità. L'ideale per preparare velocemente frullati, smoothie, frappe, succhi di frutta ma anche zuppe cremose e vellutate e cocktail dissetanti. Tutto merito dell'ice crusching in grado di sminuzzare anche il ghiaccio.

Frusta e sbattitore elettrico, per dolci morbidissimi

Lo sbattitore di Russell Hobbs è un must have per gli appassionati di dolci e dessert golosi, in grado di montare gli albumi perfettamente a neve. Completo di due fruste a elica, due ganci da impasto e una frusta si avvale di ben cinque velocità, ma anche di un design dal tono brillante. Si maneggia con facilità e le parti si smontano e lavano facilmente, si possono poi riporre nella comoda custodia salvaspazio. È un articolo molto utile per i senior amanti delle preparazioni casalinghe, l'ideale per creare dolci soffici e morbidissimi.

Immagini prese da sito di Amazon