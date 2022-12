Menu di Capodanno: le proposte vegeteriane

Mancano poche ore al Capodanno e, come sempre, fervono i preparativi per il cenone della Vigilia. Per l'occasione, proponiamo un menu interamente vegetariano in alternativa a quello tradizionale e perfetto per gli over 60. Le pietanze non prevedono l'utilizzo né di carne né di pesce anche se ripropongo, almeno in parte, alcuni ingredienti principali delle ricette classiche: dalle lenticchie al risotto con lo spumante.

Tartine con hummus di carote

Ingredienti

250 grammi di carote

2 cucchiaini di tahina

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 pizzichi di sale

mezzo cucchiaino di aceto

pane senza crosta (per tramezzini)

olive verdi denocciolate

Preparazione

Pulire, lavare e tagliare le carote a rondelle. Lasciar cuocere in acqua bollente per 10 minuti o finché non si ammorbidiranno. A cottura ultimata, e dopo averle scolate, trasferirle in un mixer. Dopodiché aggiungere il sale, l'olio, la tahina e l'aceto. Frullare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza rustica ma omogenea.

A parte, tagliare il pane in piccoli rettangoli delle stessa dimensione. Adagiate l'hummus di carote su ciascuna fetta e guarnire con le olive. Servire le tartine fredde di frigo.

Uova al cucchiaio monoporzione

Ingredienti per 6 persone

6 uova

50 grammi di panna liquida da cucina

40 grammi di burro

40 grammi di parmigiano grattugiato

crostini di pane

sale e pepe qb

Preparazione

Per prima cosa imburrare sei stampini da forno. All'interno di ciascuna formina, inserire qualche crostino di pane. Quindi rompere un uovo in ogni terrina, aggiungere tre cucchiai di panna e una spolverata di parmigiano. Regolare di sale e pepe.

Disporre gli stampi all'interno di una teglia con acqua calda (il liquido deve arrivare a metà altezza) e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Servire le uova in accompagnamento con una insalata mistacanza.

Risotto allo spumante

Ingredienti per 6 persone

400 grammi di riso (arborio, carnaroli o vialone nano)

60 grammi di burro

2 bicchieri di spumante

1 litro di brodo vegetale

1 cipolla

100 grammi di parmigiano

olio qb

Preparazione

Tagliare finemente la cipolla e farla rosolare per qualche minuto in un tegame con all'interno un fondo di olio. Aggiungere il riso e procedere con la tostatura dei chicchi. Sfumare il tutto con lo spumante. Quando la parte alcolica del vino evapora, aggiungere il brodo: il liquido deve coprire il riso. Lasciar cuocere a fiamma moderata rabboccando, di tanto in tanto, il brodo fino a cottura ultimata.

Mantecare il risotto con il burro e il parmigiano a fuoco spento. Impiattare e servire caldo.

Pasticcio di lenticchie

Ingredienti per 6/8 persone

500 grammi di lenticchie

300 grammi di patate

1 cipolla media

40 grammi di burro

2 foglie di alloro

1 rametto di salvia

pangrattato qb

sale qb

pepe qb

Preparazione

Mettere in ammollo le lenticchie per una notte. Quindi cuocerle con salvia e alloro per circa un'ora. Dopodiché bisogna ridurle in purea con un passaverdure. In un altro tegame, si fanno bollire le patate. Quando saranno cotte, schiacciatele con una forchetta. Regolare di sale e pepe.

A parte, preparare un fondo di burro e cipolla. Dopo circa 10 minuti di cottura, aggiungere la crema di lenticchie e le patate e mescolare fino ad ottenere un'amalgama compatta.

Imburrare e spolverare con il pangrattato una teglia. Versare all'interno il composto con qualche fogliolina di salvia. Far cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti.

Pere ripiene di amaretti e arancia candita

Ingredienti per 6 persone

6 pere

100 grammi di zucchero

100 grammi di amaretti

50 grammi di scaglie di cioccolato fondente

1 bicchierino di rhum

scorza d'arancia

Preparazione

Per prima cosa bisogna mondare le pere, dividerle a metà (per il lungo) e svuotarle della polpa. Quindi si fanno cuocere con lo zucchero e un po' di acqua finché non risulteranno morbide.

A parte si prepara la farcia con gli amaretti di sbriciolati, le scorze di arancia candita, le scaglie di cioccolato e un bicchierino di rhum.

Riempire le pere con il composto ottenuto e spolverare con un po' di zucchero. Quindi cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per una manciata di minuti.