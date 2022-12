Over 60: 5 idee per apparecchiare la tavola delle feste

Come apparecchiare la tavola la tavola delle feste? Per gli over 60, si tratta di un'ottima occasione per alimentare la creatività e la voglia di calore casalingo: un vero e proprio gioco di stili, da declinare attraverso tessuti, stoviglie, decori e molto altro. La mise en place di Natale è fondamentale tanto quanto le proposte culinarie delle feste: ricette e presentazione camminano di pari passo, per accogliere ad arte i propri ospiti. Bastano pochi ma utili accorgimenti, per creare una tavola che lascerà tutti a bocca aperta.

Mise en place: di cosa si tratta

Quello di mise en place è un termine francese che si riferisce alla poche - ma significative - regole per allestire e apparecchiare la tavola. Durante le feste, la voglia di addobbare e decorare potrebbe prendere il sopravvento, ma è bene non eccedere per non occupare troppo spazio, limitando così movimenti dei presenti.



La tovaglia dovrà ricalcare lo stile natalizio prescelto, sia dal punto di vista del tessuto che dei colori, e dovrà risultare ben stirata e pulita, nonché applicata con il classico molettone per fissarla alla tavola. Le posate devono seguire l'ordine delle pietanze e non dovranno mai essere in sovrannumero: bastando due forchette a sinistra del piatto, un coltello a destra con la lama rivolta verso l'interno e un cucchiaio al suo fianco. Per i dolci, si aggiungerà una forchettina posta in orizzontale sopra ai piatti, con i rebbi rivolti a destra.

Il tovagliolo dovrà essere sistemato a sinistra o sui piatti, magari tra il sottopiatto e il piatto piano. I bicchieri, invece, vanno posizionato a partire da quello dell'acqua, poco sopra al coltello, seguito da quelli per il vino e un flute per il brindisi. Non dovrà mancare il piattino del pane, da disporre a sinistra sopra le forchette, accanto al segnaposto. Ovviamente, queste regole si possono alleggerire a seconda della situazione, per rendere meno formale la disposizione.

5 idee per apparecchiare la tavola delle feste

Le decorazioni e la mise in plase della tavola devono seguire lo stile della casa. È importante non eccedere con addobbi e dettagli, per non sottrarre spazio ai commensali: meglio preferire piccoli tocchi delicati, accompagnati da un delizioso dono di benvenuto. Di seguito, 5 idee per apparecchiare la tavola delle feste.

Stile classico

Per chi ama uno stile di natale classico, la tavola può essere rivestita con una tovaglia bianca, dove posizionare un runner di cotone rosso o in tessuto tartan, disposto per il lungo. Sullo stesso andrà posizionato un centrotavola leggero realizzato con rami di abete, palline rosse, bianche e verdi, alzatine trasparenti, nonché candele e fili di luci dai toni caldi. Si possono usare anche fiocchi di tessuto in tinta, mele rosse, stelle di Natale, rose e pacchetti regalo. In alternativa, si può scegliere un tessuto tartan come base, sempre con tavaglioli coordinati oppure rossi o bianchi.

Anche la mise en place non sarà da meno, partendo da un classico sottopiatto rosso, magari con un decoro in stile natalizio, seguito da un piatto piano e uno fondo di colore bianco, con posate d'argento. Il tovagliolo si può posizionare sotto al piatto piano, oppure a sinistra, rifinendolo con un rametto di bacche rosse, un biscotto allo zenzero, un bastoncino allo zucchero e un nastrino rosso.

Stile naturale

Per ricreare uno stile naturale serve una tovaglia semplice, magari in lino e nei toni dell'ecrù o anche dell'azzurro polvere, con piatti bianchi minimali, magari con qualche piccolo profilo beige, da appoggiare sopra una fetta di legno e usata come sottopiatto. In alternativa si possono disporre stoviglie nei toni dell'azzurro chiaro, con decori di fiocchi di neve e renne.



Per questa tavola sono molto adatte le posate con manico in legno o in rame, bicchieri con tocchi d'oro e segnaposto a forma di renna, con campanelline e stelle di legno da disporre per tutta la tavola. Si completa con dei mini-centrotavola, creati su un piccolo vassoio di legno naturale, dove comporre candele, pigne, foglie di eucalipto, alberelli e palline nei toni del bianco e del blu.

Stile Mix&Match

In mancanza di un vero servizio di Natale, si può giocare con le disponibilità casalinghe, creando un mix&match davvero unico. Si parte dai sottopiatti, che dovranno essere tutti dello stesso materiale anche se di formati differenti, come ad esempio paglia, rafia o peltro. Si possono usare piatti fra di loro diversi, ma simili per stile, preferendo le colorazioni materiche e calde.



Un'idea eclettica è quella di mescolare i vecchi servizi spaiati della nonna, con piatti lineari e coppette colorate. Si completa con un segnaposto fatto a mano, come una boule à neige realizzata con un barattolo di vetro di recupero. Si potrà poi scegliere una tovaglia bianca semplice, anche di cotone, oppure direttamente il piano del tavolo.

Stile vintage

Con lo stile vintage si realizza una tavola che richiama la magia del passato, dove gioco e creatività si combinano per un effetto nostalgia. Anche in questo caso i colori predominanti sono bianco, rosso e verde, da declinare sia sui tessuti che le stoviglie. Si dovrà però giocare con i dettagli, come l'omino di pan di zenzero, le casette di marzapane, nonché alberelli e palline biscotto sia sulla tavola che come decori.



L'ideale è un set di stoviglie bianche e rosse con decori natalizi assortiti, dall'agrifoglio alla stella di Natale, passando per i bastoncini di zucchero e i pacchetti, tutti finemente dipinti. Il tutto andrà abbonato a bicchieri rossi con immagini corredate, ma anche con decori quali renne, Babbo Natale, pupazzi e fiocchi di neve. Questi ultimi sono perfetti anche come decoro delle posate o come sottopiatti in feltro sagomato, abbinati a centrotavola realizzati con lanterne a forma di casetta, gnomi, folletti di stoffa, palline e luci dal sapore vintage.

Stile elegante

Lo stile elegante è il più richiesto per apparecchiare la tavola delle feste: è la scelta sicura che non stanca mai, a partire dalla tovaglia in tessuto bianco, magari con orlo a giorno e ricami in tinta. I sottopiatti dovranno essere oro oppure trasparenti, abbinati a stoviglie bianche con profilatura oro o argento, in linea con i colori della casa. Si dovranno quindi utilizzare bicchieri di cristallo, posate dorate oppure in ottone, in coppia con tante trasparenze da disporre come centrotavola decorativi. A partire dalle classiche alzatine, seguite da campane di vetro, candelieri e portacandele con elementi verdi e oro, nonché luci, rami di ecalipto e palline rosa cipria. Si possono anche prevedere lumini e portacandele color ambra, vassoi dorati per il pane e vasi nei toni dell'oro e del rosa, dove disporre fiori ed elementi naturali in tinta.