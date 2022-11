Arance: ricette autunnali da provare

Protagoniste della spesa autunnale, le arance sono sia ottime da consumare al naturale sia perfette come ingrediente speciale in numerose ricette da preparare in famiglia. Vero concentrato di vitamina C questi frutti, oltre ad essere un toccasana per la salute degli over 60, sono particolarmente versatili grazie al prezioso succo e alla polpa che può essere utilizzata in vari modi.

Anche la scorza delle arance, inoltre, permette di aromatizzare una crema e dare un gusto particolare a diverse pietanze, dolci o salate. Quali sono le migliori ricette autunnali a base di arance? Ecco una selezione che accontenta anche i palati più delicati.

Insalata di finocchi e arance

Semplice ma originale, l’insalata di finocchi e arance è perfetta per gli over 60 e i bambini. Si prepara facilmente e si può inserire in qualsiasi menù autunnale o invernale. È necessario avere a disposizione un paio di finocchi freschi, delle olive nere e un’arancia.

Dopo aver lavato e pulito accuratamente i finocchi, si tagliano a fettine sottili e si versano all’interno di una ciotola capiente. Si aggiungono le olive nere denocciolate e l’arancia sbucciata e tagliata a fettine. Il condimento ottimale è dato dal semplice olio EVO e sale.

Una possibile variante per rendere questa insalata ancora più ricca, inoltre, prevede l’aggiunta di una manciata di noci.

Scaloppine all’arancia

Secondo piatto goloso e perfetto anche per stuzzicare l’appetito dei bambini, le scaloppine all’arancia si realizzano in poco tempo e utilizzando pochissimi ingredienti. È possibile adoperare delle fettine di petto di pollo o la fesa di tacchino, oppure le fettine di vitello o della sottile lonza di maiale.

Usando una padella antiaderente abbastanza capiente, si fa sciogliere poco burro o margarina vegetale e si fanno rosolare le fettine di carne, precedentemente infarinate. Dopo averle portate a doratura, è necessario versare sopra del succo di arancia diluito con poca acqua, aggiungendo sale a piacere e lasciando sfumare per creare una crema densa e delicata. Come tocco finale, è possibile aggiungere sulla carne impiattata della scorza d’arancia grattugiata.

Torta di arance rovesciata

Bella da vedere e certamente ottima da gustare, la torta all’arancia rovesciata è un dolce da forno che si prepara anche avendo poca esperienza in cucina. Occorrono tre arance intere e poca marmellata di arance, 300 grammi di farina bianca, olio di semi, 3 uova e 170 grammi di zucchero.

Il procedimento inizia con la preparazione dell’impasto, miscelando le uova, lo zucchero, un pizzico di sale e la buccia grattugiata delle arance, aggiungendo poi l’olio di semi, la farina bianca setacciata e il succo filtrato.

A parte si adagiano delle fettine di arancia tagliate in modo uniforme in uno stampo da torta coperto con della carta da forno imburrata, cospargendole con lo zucchero (non è necessario eliminare la scorza, che caramellando acquisterà un ottimo gusto dolce-amaro).

Si versa sopra l’impasto preparato in precedenza e si inforna la torta a 180 gradi, lasciandola cuocere per circa 35 o 40 minuti. Una volta sfornata e lasciata raffreddare, è necessario rovesciare la torta in modo che sulla superficie siano bene in mostra le fette di arancia caramellate, da spennellare con della marmellata calda.