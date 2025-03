Over 60 e pelle, quali sono i cibi alleati di giovinezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’avanzare dell’età compaiono sula pelle del viso i primi segni come la le tanto temute rughe.

Inevitabilmente a causa della graduale perdita di elastina e collagene a 60 anni ci ritrova con un colorito opaco e poco tonico. È un processo naturale che comincia molto lentamente già a partire dai 30 anni. La rigenerazione cellulare comincia a rallentare. La sintesi di lipidi nutrienti diminuisce come la microcircolazione.

Come prendersi cura della pelle a 60 anni

La pelle a 60 anni risulta sottile, fragile. Necessita di maggiore attenzione, idratazione e cura. Per prendersene e per mantenerla giovane, più a lungo, fa tanto prestare maggiore attenzione all’alimentazione includendo in essa cibi che contengono grassi buoni. Quest’ultimi aiutano a mantenerla elastica.

Via libera a cibi come frutta e verdure che sono ricchi di vitamine che rigenerano i tessuti e le cellule in profondità donando di un vero e proprio effetti anti aging naturale. È importante consumarne cinque porzioni al giorno.

Fondamentale per la pelle è la massima idratazione. La sana abitudine di bere da un litro e mezzo o due litri di acqua al giorno permette alle cellule di ricevere nutrimento e liberarsi da scorie e tossine in eccesso.

Quali sono i cibi anti-aging

Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che non devono mai mancare sulle nostre tavole per mantenere più giovane la pelle:

- frutta secca: mandorle, pistacchi, nocciole e noci sono una fonte preziosa di sali minerali, vitamina E e acidi omega 3 e 6 che svolgono una potente azione antiossidante. In particolare il rame in essa contenuta stimola efficacemente la produzione di elastina;

- avocado: superfood per eccellenza grazie ai suoi acidi grassi aiuta a rigenerare le cellule dell’epidermide contrastando la formazione dei radicali liberi responsabili della comparsa delle rughe;

- tè verde: apporta sostanze nutrienti e polifenoli. In particolare le cotechine svolgono un’azione di rigenerazione cellulare;

- olio extravergine d’oliva: i suoi acidi grassi aiutano a mantenere la pelle idratata, elastica e dal colorito uniforme;

- agrumi: via libera a mandarini, clementine, arance, pompelmi, linoni che non dovrebbero mai mancare quotidianamente perché forniscono una grande riserva di vitamina C che serve per rafforzare la struttura cutanea e il collagene;

- salmone: il pesce grasso è un’ottima fonte di proteine e apporta acidi grassi polinsaturi che riducono le infiammazioni cutanee e mantengono elastica la pelle;

- frutti di bosco: sono preziosi nella lotta ai radicali liberi. Le proprietà dei loro potenti antiossidanti mantengono unite le fibre del derma rendendo più forte il collagene;

- pomodoro: apporta vitamina E e licopene utili per idratare la pelle in profondità contrastando la secchezza e il rischio di xerosi;

-

: i suoi carotenoidi, precursori della vitamina A stimolano il rinnovamento cellulare e idratano in profondità. Proteggono la pelle anche dai danni provocati dalla prolungata esposizione ai raggi solari.