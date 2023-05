Over, ecco come rifarsi una vita a 60 anni

Rifarsi una vita si può, a tutte le età. Anche a 60 anni. A volte può risultare non facile ma è possibile.

La necessità o la voglia di ricominciare può scaturire dalle situazioni più diverse. Ma, a prescindere dalla causa, ciò che occorre fare è proiettarsi al futuro, circondarsi da amici, conoscenti e familiari, essere coscienti che ciascuno ha un valore, avere costanza, non scoraggiarsi e sapere che fioriscono opportunità anche dalle crisi. Parola, quest’ultima che deriva dal greco e significa scelta, decisione.

Ecco alcuni spunti che possono essere utili per chi deve o vuole cambiare pagina.

Vietato pensare che ricominciare sia impossibile

Solo l’idea di non potercela fare può bloccare la capacità di rinnovamento. E la realtà è che la vita va sempre avanti e ha risorse che nemmeno ci aspettiamo. Dunque è meglio viverla al meglio.

Dedicarsi ad una passione o lanciarsi in qualcosa di (apparentemente) impensabile

A sessant’anni la vita può ricominciare mettendo al centro se stessi. Perché non dedicarsi ad esempio ad un hobby che per anni è stato accantonato per mancanza di tempo? Oppure, perché non provare qualcosa di nuovo, qualcosa a cui non si aveva mai pensato prima? Magari scrivere un libro o partire per un viaggio. Qualcosa di inedito può voler dire anche farsi coraggio e provare a intraprendere un nuovo lavoro.

Nella zona in cui si abita ci potrebbero essere associazioni o gruppi che si dedicano esattamente alla passione che s’intende coltivare. Ciò sarebbe un grande vantaggio perché grazie ad un passatempo si avrebbe modo di conoscere nuove persone.

Una grande risorsa sono le Università della terza età che organizzano i corsi più vari, dalle lingue all’informatica, dal giardinaggio alla pittura su vetro.

Lo sport

Grande alleato del proprio benessere è l’attività fisica che può essere la chiave di volta per rifarsi una vita. Svolgere attività motoria ogni giorno è molto importante per la salute sia del corpo che della mente. Le opportunità sono tante, dalle più semplici come il camminare, a quelle dove è meglio avere una guida, come la ginnastica posturale.

Anche in questo caso, l’ideale sarebbe riuscire a fare sport in gruppo in modo tale da stare insieme ad altre persone. E l’amicizia, il supporto reciproco, lo scambio di chiacchiere sono un toccasana.

Dedicare qualche ora agli altri

Il volontariato è un campo vastissimo e variegato. Ciascuno può contribuire al bene degli altri in diversi modi, a seconda delle proprie possibilità. Le attività che si possono svolgere sono tantissime e l’apporto anche di una sola persona in più fa la differenza. Ci sono bambini da aiutare con i compiti e persone che hanno difficoltà a muoversi da trasportare, ci sono mense che aspettano che qualcuno aiuti nella distribuzione del cibo e anziani che attendono solo qualcuno con cui parlare. Regalando qualcosa, in senso lato, agli altri, si farà un gran bene a se stessi.