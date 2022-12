Regali di Natale fai da te: come farli con i nipoti

Dedicarsi ai regali di Natale fai da te rappresenta l'occasione perfetta per passare del tempo di qualità con i nipoti, stimolando la loro creatività e fantasia. I piccoli di casa amano mettersi alla prova con colla, colori e forbici a punta tonda, entusiasmati dalla possibilità di realizzare un dono fatto con le loro stesse mani. Ma quali sono le idee creative più originali per le feste, che nonni e nipoti possono realizzare insieme?

Idee regalo per Natale, perché è meglio il fai da te

Realizzare con le proprie mani i regali di Natale è la via migliore per trasformare in realtà idee e progetti, assecondando la creatività personale. Un modo davvero unico, economico e divertente per i senior, al fianco dei nipotini, per produrre e impacchettare i regali per amici e familiari, magari riciclando materiali e oggetti. Ma anche un'opportunità per trascorrere del tempo insieme, assaporando l'atmosfera in compagnia delle musiche del periodo. Non solo colla e pennelli, ma anche qualcosa di goloso da confezionare nel modo giusto e da disporre sotto l’albero, per iniziare le feste con dolcezza.

Sfera con neve

Un classico del Natale: il globo di vetro con neve finta e paesaggio, pura poesia di stagione. Per realizzarlo basta procurarsi un vasetto di vetro con coperchio, ad esempio quello della marmellata, una confezione di glitter bianchi o argento, elementi natalizi come un alberello, una piccola renna oppure una casettina, acqua distillata e una pistola per colla a caldo.



Lavate accuratamente il barattolo di vetro e il tappo, eliminando colla ed etichette. Con l'aiuto della pistola per colla a caldo, fissate sulla parte interna del tappo gli alberelli con la renna di Natale, oppure figure tematiche dal formato ridotto. A piacere completate con qualche piccola pigna naturale e lasciate asciugare. Versate nel barattolo l'acqua distillata e qualche cucchiaino di glitter in polvere. Chiudetelo con il coperchio predecentemente decorato: la boule à neige è pronta.

Vasetto con pasta modellabile

Per realizzare un vasetto fai da te basta procurarsi della pasta modellabile, una bottiglia di plastica o vetro, un matterello, della carta da forno, un bicchiere o una formina circolare, carta vetrata, pittura e pennello. Manipolate la pasta modellabile con le mani umide, spianandola con il matterello sopra un foglio di carta da forno e creando uno spessore di circa 5 millimetri. Tagliatene una fascia rettangolare di circa 10x30 centimetri e avvolgetela attorno a una bottiglia di plastica, unendo le estremità, così da ottenere la forma basica del vasetto.



Realizzate la parte inferiore del vasetto tagliando un cerchio sulla pasta avanzata, per uno spessore di 5 millimetri e in misura della base del vaso, oppure leggermente più piccola così da inserirla al suo interno a incastro. Lasciate asciugare per un'ora, sfilate la bottiglia e unite la base al vaso con poca acqua, oppure aggiungendo della pasta modellabile per livellare la parte, o anche incastrandola al suo interno. Lasciate solidificare completamente, carteggiate le porzione in rilievo e dipigete il vasetto con tonalità e scritte di Natale.

Lanterna di carta con bicchiere

Carta e cartoncino leggero di recupero sono i materiali più adatti per creare tante piccole lanterne da tavola, perfette per illuminare il momento della convivialità, oppure da sistemare sulla mensola della finestra per illuminare la via per Babbo Natale. Per realizzare questo progetto serve un bicchiere oppure un barattolo di vetro di recupero, un dischetto di legno in misura della circonferenza del bicchiere/barattolo, del cartoncino bianco di recupero, un lumino LED, del nastro biadesivo, una matita e un cutter.

Disegnate con i nipotini il paesaggio, gli alberelli e le casette sul cartoncino bianco o colorato, creando un sequenza a più altezze ma sempre in misura del bicchiere. Appoggiate il tutto sopra un piano da taglio in legno, incidendo con cura il profilo delle casette - senza separarle - per ottenere una fascia continua. Procedete incidendo anche le porte e le finestre. Posizionate il lumino al centro del disco di legno e inserite il paesaggio all'interno del bicchiere di vetro, unendo le estremità con un segmento nascosto di biadesivo. Posizionatelo sopra il lumino accesso per creare la magia finale.

Pacchettino con biscotti

Dolci e biscotti sono sempre un regalo molto apprezzato, ecco perché sarà facile e divertente crearli con i nipotini di casa. Basta realizzare una sfoglia semplice, mescolando 120 gammi di zucchero di canna, due uova, 120 grammi di burro freddo ed essenza di vaniglia o di arancia. Si unisce poi un cucchiaino di lievito in polvere per dolci, 330 grammi di farina (a piacere, anche integrale) e un pizzico di sale, per poi versare tutto nell'impastatrice per ottenere un impasto compatto. Lavoratelo poi con le mani e create una palla, lasciandola riposare un'ora in frigorifero avvolta nella pellicola.



Spianate l'impasto con il matterello, magari tra due fogli di carta da forno, per ottenere una sfoglia di 5 millimetri. Tagliate i biscotti con le formine di Natale eliminando la pasta avanzata, che userete per crerae altri biscotti, e completate con qualche goccia di cioccolato. Disponete i biscotti presenti sulla carta da forno direttamente sulla leccarda, infronate a 180 gradi per 15 minuti, fino a doratura. Sfornate, lasciate raffreddare e disponete i dolci negli appositi sacchetti trasparenti per dolci e regali alimentari, completando con un nastrino e due mini pompon bianchi e rossi.