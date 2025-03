Pancia tonica a 50 e 60 anni, l'alimentazione da seguire e gli esercizi da fare

Ascolta ora 00:00 00:00

La pancia è per molti un vero cruccio, ma anche dopo i 50 e i 60 anni non tutto è perduto perché rassodare il corpo e ridurre la circonferenza addominale è possibile con gli esercizi giusti e prestando attenzione alla dieta. E questo vale sia per gli uomini sia per le donne.

Fare un po’ di attività fisica quotidiana comporta notevoli benefici: aiuta a dimagrire se ve n’è necessità, tonifica il corpo, contribuisce a mantenere sani non solo nel fisico ma anche nella mente visto che fare movimento è fonte di benessere per la sfera psichica.

Come avere la pancia piatta a 50 e a 60 anni: l’alimentazione

Per rimettersi in forma a 50 e 60 anni non si può prescindere da quello che avviene a tavola. Un’alimentazione sana ed equilibrata aiuta tutto l’organismo, ventre compreso.

Salvo casistiche specifiche, occorre quindi idratarsi molto, prediligere i cibi integrali, frutta, verdura (limitando le crucifere), intervallare la giornata con piccoli spuntini onde evitare di abbuffarsi a pranzo e a cena, e masticare lentamente.

Per rassodare e tentare di eliminare la pancia bisogna anche mettere in conto qualche piccola rinuncia o quanto meno un cambio delle proprie abitudini, riducendo il sale (sostituibile con spezie ed erbe aromatiche), tagliando il consumo di salse troppo elaborate, dolci, bevande gassate e di alcol.

Infine, bando alle sigarette.

Eliminare la pancia: sport, postura e relax

Sia nella donna sia nell’uomo dopo la mezza età la tendenza ad accumulare grasso addominale si fa più marcata per diversi motivi, tra cui la sedentarietà, questioni ormonali, stili di vita.

Per ridurre la pancia a 50 o 60 anni non è necessario buttarsi a capofitto negli sport (anzi, è sempre bene consultare uno specialista onde evitare attività controproducenti): sono sufficienti gli esercizi giusti, a patto che vengano praticati con costanza.

Ecco qualche consiglio:

la camminata : passeggiare, meglio a passo sostenuto e facendo attenzione alla postura, riattiva il metabolismo, aiuta a dimagrire e rinforza il tono muscolare;

: passeggiare, meglio a passo sostenuto e facendo attenzione alla postura, riattiva il metabolismo, aiuta a dimagrire e rinforza il tono muscolare; nuoto, ciclismo e corsa : l’attività aerobica in generale è molto efficace sia per bruciare le calorie sia per tonificare e rinforzare i muscoli;

: l’attività aerobica in generale è molto efficace sia per bruciare le calorie sia per tonificare e rinforzare i muscoli; yoga, ginnastica dolce e pilates : sono attività a basso impatto, indicate (sempre in via generale) per tutti, a prescindere dall’età. Aiutano a tonificare i muscoli rimodellando il corpo, puntano molto sulla flessibilità, la resistenza e l’equilibrio;

: sono attività a basso impatto, indicate (sempre in via generale) per tutti, a prescindere dall’età. Aiutano a tonificare i muscoli rimodellando il corpo, puntano molto sulla flessibilità, la resistenza e l’equilibrio; la postura : non è un esercizio, ma bisogna farci attenzione. Anche stare seduti male, con la schiena curva, non giova all’addome e alla colonna vertebrale perché rimanendo accasciati su se stessi la pancia si sposterà verso l’esterno;

: non è un esercizio, ma bisogna farci attenzione. Anche stare seduti male, con la schiena curva, non giova all’addome e alla colonna vertebrale perché rimanendo accasciati su se stessi la pancia si sposterà verso l’esterno; il relax: dedicare del tempo a qualcosa che piace è molto utile per combattere un nemico della salute, lo stress. Quest’ultimo favorisce la produzione del cortisolo, legato all'umento di peso corporeo;

Gli esercizi da fare a casa per rassodare la pancia

Per chi vuole fare qualche esercizio rimanendo a casa propria, le proposte sono tante. Eccone alcune:

Plank o tavola : a terra sono appoggiati solo i gomiti con gli avambracci e la punta dei piedi. Le gambe sono stese, la schiena diritta e la testa allineata a quest’ultima. Mantenendo la posizione si alza una gamba alla volta da terra:

: a terra sono appoggiati solo i gomiti con gli avambracci e la punta dei piedi. Le gambe sono stese, la schiena diritta e la testa allineata a quest’ultima. Mantenendo la posizione si alza una gamba alla volta da terra: Bicycle crunch : si parte in posizione supina con le mani dietro la testa, leggermente rialzata, e i gomiti aperti. Le gambe sono staccate da terra. Con il gomito destro si dovrà toccare il ginocchio della gamba sinistra, che verrà all’uopo piegata. Poi si passa al gomito sinistro che dovrà toccare il ginocchio destro;

: si parte in posizione supina con le mani dietro la testa, leggermente rialzata, e i gomiti aperti. Le gambe sono staccate da terra. Con il gomito destro si dovrà toccare il ginocchio della gamba sinistra, che verrà all’uopo piegata. Poi si passa al gomito sinistro che dovrà toccare il ginocchio destro; Twist del busto: stando in posizione eretta (ma è possibile svolgerlo anche da seduti), con le gambe leggermente divaricate e le braccia aperte, si fa ruotare il busto a destra e a sinistra.

