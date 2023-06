Pancia e alimentazione, quali sono i cibi che aiutano a perdere il grasso addominale

Perdere peso partendo dalla pancia è possibile, partendo dalla scelta di cibi e prodotti utili a sgonfiare e a perdere il grasso addominale. A spingerci non è sempre una questione di prova costume, ma il più delle volte è una scelta legata alla salute e al benessere personale.

Stress, cibi troppo grassi, abitudini dannose sono un mix percioloso per il corpo, ecco perché è importante smettere le cattive abitudini e condurre uno stile di vita sano. Sempre meglio affidarsi ad un buon nutrizionista per farsi seguire durante il percorso di dimagrimento. In ogni caso è possibile combattere il grasso addominale con un'alimentazione corretta.

Dimagrire la pancia, i cibi che aiutano

Per diminuire il grasso addominale è importante privilegiare un'alimentazione equilibrata, ricca di cibi utili per sgonfiare l'addome e dal basso potere fermentativo, avendo cura di masticare con calma e lentamente, per agevolare sia l'ingestione che la digestione stessa. È necessario un percorso alimentare che contempli scelte salutari, che non agevolino il picco glicemico e il senso di gonfiore, migliorando il senso di sazietà e sgonfiando il ventre. Sotto trovate un elenco di quelli più indicati.

Frutta secca : come mandorle, noci, nocciole, pinoli, semi di zucca e di girasole, sesamo, arachidi; tutti dall'alto potenziale nutritivo e fonte proteica, ricchi di sali minerali e in grado di agevolare un valido senso di sazietà. Molto indicati come snack spezzafame.

: come mandorle, noci, nocciole, pinoli, semi di zucca e di girasole, sesamo, arachidi; tutti dall'alto potenziale nutritivo e fonte proteica, ricchi di sali minerali e in grado di agevolare un valido senso di sazietà. Molto indicati come snack spezzafame. Frutta fresca : fragole, mirtilli, frutti rossi, banana perfetti perché ricchi di vitamine, sali minerali e di acqua. Favoriscono la diuresi e donano energia e zuccheri sani, oltre ad attivare una forte azione antiossidante e antinfiammatoria, come ad esempio i mirtilli. Melone, kiwi, pompelmo, arance, limoni, papaya e ananas, sono in grado di drenare e migliorare la digestione, senza dimenticare l'avocado ricco di grassi benefici ma da assumere con moderazione.

: fragole, mirtilli, frutti rossi, banana perfetti perché ricchi di vitamine, sali minerali e di acqua. Favoriscono la diuresi e donano energia e zuccheri sani, oltre ad attivare una forte e antinfiammatoria, come ad esempio i mirtilli. Melone, kiwi, pompelmo, arance, limoni, papaya e ananas, sono in grado di drenare e migliorare la digestione, senza dimenticare l'avocado ricco di grassi benefici ma da assumere con moderazione. Verdura : sana e benefica, meglio preferire quella detox, drenante e sgonfiante come ad esempio i ravanelli, seguiti da carciofi, asparagi e finocchi per eliminare le scorie e regolarizzare le funzioni intestinali. Sono consigliati anche sedano, carote, zucchine, peperoni, melanzane, lattuga, fagiolini, zucca, pomodoro, biete e spinaci. Lo zenzero è di supporto perché migliora le funzioni digestive, mentre alloro, basilico, menta, timo, cumino, rosmarino, semi di finocchio riducono i gas intestinali.

: sana e benefica, meglio preferire quella detox, drenante e sgonfiante come ad esempio i ravanelli, seguiti da carciofi, asparagi e finocchi per eliminare le scorie e regolarizzare le funzioni intestinali. Sono consigliati anche sedano, carote, zucchine, peperoni, melanzane, lattuga, fagiolini, zucca, pomodoro, biete e spinaci. Lo è di supporto perché migliora le funzioni digestive, mentre alloro, basilico, menta, timo, cumino, rosmarino, semi di finocchio riducono i gas intestinali. Proteine e latticini : per quanto riguarda le prime via libera a carne e pesce ma magra, seguiti dalle uova ricche di vitamina B12, dal tofu e la soia per i vegetariani/vegani. Per quanto riguarda i latticini è meglio preferire prodotti a zero grassi, senza zuccheri aggiunti e leggeri.

: per quanto riguarda le prime via libera a carne e pesce ma magra, seguiti dalle uova ricche di vitamina B12, dal tofu e la soia per i vegetariani/vegani. Per quanto riguarda i latticini è meglio preferire prodotti a zero grassi, senza zuccheri aggiunti e leggeri. Cereali integrali e fibre : in sostituzione dei carboidati sono perfetti perché realizzati con farine poco lavorate, per favorire la pulizia intestinale e sgonfiare la pancia. Tra i cereali i più indicati sono la quinoa e il mais, seguiti da amaranto, miglio, grano saraceno, farina d'avena e poco riso ma sempre integrale.

: in sostituzione dei carboidati sono perfetti perché realizzati con farine poco lavorate, per favorire la pulizia intestinale e sgonfiare la pancia. Tra i i più indicati sono la quinoa e il mais, seguiti da amaranto, miglio, grano saraceno, farina d'avena e poco riso ma sempre integrale. Idratazione: acqua in prima linea, meglio se naturale, utile per drenare e ripulire. Molto consigliate anche le tisane sgonfianti come quella al finocchio.

Pancia piatta, i cibi e le abitudini da evitare

Se l'addome risulta gonfio e tende ad accumulare grasso è indispensabile modificare le abitudini di sempre e l'alimentazione. Seguire uno stile di vita sano è la risposta per sentirsi più leggeri e per ottenere una pancia magra. Per questo è importante evitare tutti i cibi e gli alimenti che gonfiano, appesantiscono e favoriscono meteorismo. Tra questi i legumi seguiti dai carboidrati in particolare quelli lavorati con farine bianche, ma anche dolci e prodotti ricchi di zuccheri e grassi.

Tra la frutta meglio evitare o limitare mele, pere, albicocche, pesche, mango, anguria, cachi, susine e prugne, e di verdure meglio ridure il consumo di quasi tutte le crucifere, di piselli, aglio, cipolla, barbabietola e funghi. Tra i latticini stop ai prodotti ricchi di grassi e al latte intero. Bisogna inoltre limitare le bevande gasate, il vino e gli alcolici, il fumo, i condimenti e le salse troppo elaborate, il sale. Il gonfiore e il grasso addominale spesso possono indicare problematiche di tipo digestivo o intestinale, per questo un esame o un controllo possono rivelarsi utili per monitorare la salute dell'organismo.