In pensione in Portogallo? Ecco cosa c'è da sapere e da scoprire

Il Portogallo è una delle mete dove sempre più italiani in pensione decidono di andare a vivere, sia per ragioni di opportunità che per scelta. Quello che attira soprattutto i senior sono un basso costo della vita e un regime fiscale assai favorevole, oltre a un clima mite durante tutto l’anno e alle bellezze paesaggistiche e artistiche del Paese.



In particolare, negli ultimi tempi si è registrato un aumento del numero degli over 60 italiani trasferitisi in Portogallo. La ragione è presto detta: queste persone possono beneficiare della detassazione della pensione, se ricorrono determinate condizioni, oltre a godere di un’assistenza sanitaria gratuita in strutture dallo standard qualitativo adeguato a quello degli altri Stati europei. Sono più di 470.000 i pensionati italiani che sono andati a vivere all’estero, 10.000 si sono trasferiti proprio in Portogallo.

Vivere da pensionato in Portogallo è conveniente?

Secondo gli accordi bilaterali tra Italia e lo Stato portoghese, coloro che prendono la residenza in Portogallo hannoe, come pensionati, riceveranno la pensione con unaper ben 10 anni. Diventeranno così per lo Stato portoghese

Per diventare residenti non abituali si deve vivere in Portogallo per almeno sei mesi e un giorno per ogni anno, nonché avere un regolare contratto di affitto annuale. Un bel clima mite, sicurezza, bellezze paesaggistiche, vita attivissima, incidenza criminale ridotta e, soprattutto, costo della vita più basso: tutti elementi che rendono conveniente trasferirsi e vivere da pensionati in Portogallo.





Già, perché oltre a pagare tasse minime sulla pensione, chi va a vivere in Portogallo ha anche il vantaggio di dover spendere molto meno rispetto a quello che pagherebbe in Italia per vivere. Se in Italia un pensionato prende una pensione lorda di 51.147 euro pagherebbe, tra Irpef e aliquota regionale, 16.727 euro di tasse, per una pensione netta di 34.420 euro l’anno. In Portogallo i pensionati percepirebbero, applicando le, una pensione decurtata solo del 10%.

Come vivere in Portogallo?

Esistono diverse agenzie che si occupano di seguire ogni momento il pensionato in Portogallo. Per ottenere ida residente non abituale, ci vuole innanzitutto un contratto d’affitto, un conto corrente all’estero e si dovrà vivere da pensionati in Portogallo almeno sei mesi e un giorno ogni anno.Va ricordato, però, che i controlli ci sono: per cui, prima di fare qualsiasi cosa, bisogna informarsi bene e scegliere se vivere davvero in Portogallo da pensionato italiano.

Attenzione alle nuove regole

In questi ultimi mesi sembra che andare in Portogallo a vivere da pensionati non sarebbe più conveniente. Le agevolazioni hanno subito un freno, infatti il premierha alzato al 10% le tasse per i non residenti. Si tratta di una decisione che potrebbe rendere così più conveniente per i pensionati trasferirsi in altri Paesi.In ogni caso, niente a che vedere con le trattenute previste in Italia, dove come noto vige un sistema progressivo di tassazione in proporzione al reddito, che – specie per imponibili molto elevati – comporta un prelievo fiscale assai più rilevante. L’odierna modifica normativa, peraltro, interessa solamente i nuovi arrivati, non incidendo sulle posizioni in essere.

Cosa c'è da vedere in Portogallo

Il Portogallo attrae moltissimiogni anno. Il Paese gode di un ottimo clima quasi in tutte le stagioni, soprattutto nella parte sud-occidentale. Si tratta di una meta molto ambita dagli europei, soprattutto per i prezzi economici, la cordialità della popolazione, la buona cucina, le tradizioni, l’ottimo mare e i. Ma quali sono le attrazioni più belle da vedere?La bellezza nasce dalle tradizioni marinare, da un paesaggio che cambia, fatto di oliveti, che alterna campi di grano a meravigliosi scorci con l’oceano protagonista. È una nazione di fortie culturali, a partire dalla musica, con il fado e le sue note malinconiche.

Il Portogallo parla la lingua delle città romantiche e piene di arte, come Lisbona, Coimbra o Porto. Qui si potranno vivere soggiorni con un’atmosfera fuori dal tempo. Ci sono anche le spiagge e il mare, concentrati soprattutto nella meravigliosa regione dell’Algarve, senza dimenticare il litorale tra Cascais ed Estoril o le isole.



Castelli, parchi naturali, sentieri vi si apriranno davanti insieme a meravigliosi villaggi pittoreschi, che magari nascondono vitigni o cantine. E poi ci sono anche le isole Azzorre e Madeira, perle da scoprire e assaporare. C’è, infine, anche un Portogallo giovane, che pulsa: è il paese dei surfisti, della movida, dei colori e dei festival.