Prodotti per una casa fresca, per tutta la famiglia

Caldo e temperature elevate stanno stravolgendo le giornate e il quotidiano, trasformando in un tormento la necessità di uscire per le incombenze primarie. Cercare refrigerio è ormai un imperativo, una vera costante che spinge a scovare offerte e prodotti utili.

Anche in questo caso Amazon accorre in supporto aprendo a una serie di opzioni valide, con la possibilità di confrontare prezzi, caratteristiche tecniche e funzionalità. Ventilatori, climatizzatori, tessuti e molto altro, una serie di proposte perfette per rinfrescare la casa, trasformandola in un ambiente accogliente e rilassante. Scopriamo le più valide.

Coperta estiva

Un articolo davvero interessante, perfetto per ridimensionare la sensazione di calore fisico agevolando anche un buon relax notturno. È la coperta estiva con fibra di raffreddamento giapponese del marchio Avoalre, con tecnologia Arc-Chill in grado di diminuire l'eccesso di calore, garantendo una temperatura piacevole. Il tutto è permesso dal doppio rivestimento della stessa coperta, da una parte cotone di bambù al 100% e dall'altra un 80% in nylon e un 20% in PE. L'effetto è setoso e fresco, ideale per l'estate e per un benefico refrigerio, senza eccedere con la sensazione di freddo. La coperta è antibatterica, antiacaro e antiallergica, confortevole e delicata per la cura della pelle. Facile da pulire è disponibile in tre formati.

Ventilatore a piantana

Un articolo perfetto per mantenere l'area domestica fresca e piacevole, del tutto silenzioso e funzionale. Ecco il ventilatore Penny a piantana da 30 centimetri con tecnologia oscillante, con altezza e inclinazione regolabili in grado di rinfrescare l'intera stanza grazie alle tre pale semitrasparenti in dotazione. Della Ardes vanta, un design elegante e moderno, tre velocità e un'ottima stabilità: una soluzione perfetta contro il caldo e l'umidità.

Ventilatore a colonna

Un'ottima alternativa la ventilatore con pale ecco il modello Freshair 843 di Ariete, un ventilatore a colonna dal design lineare ed elegante indispensabile per rinfrescare gli ambienti e proteggersi dal caldo estivo. Dotato di un design pulito ed essenziale, si sposa perfettamente con ogni tipologia di arredo. Rinfresca rapidamente grazie alle tre velocità di areazione, con timer per lo spegnimento automatico. L'impostazione di oscillazione permette di distribuire il fresco in tutta la stanza, un prodotto davvero funzionale.

Climatizzatore portatile

Un oggetto in grado di seguirvi in ogni stanza, è il climatizzatore portatile e compatto Dolceclima Compact 8 P della Olimpia Splendid. In grado di rinfrescare fino a a 2,1 kW in classe A perché dotato di gas refrigerante e con un impatto minimo sull'ambiente. L'ingombro è ridotto a 70 centimetri di altezza per 35 centimetri di larghezza, con la possibilità di eliminare l'umidità e la condensa grazie al tubicino in dotazione. Completano il tutto un display touch e telecomando per impostare facilmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, auto, sleep, turbo, timer, standby.

Tappetino rinfrescante per cani

Anche i nostri amici a quattro zampe soffrono il caldo, per questo è importante supportarli con un prodotto utile e funzionale. Come il tappetino refrigerante della Pecute realizzato in materiale di alta qualità, 300D Oxford composito PVC per uno spessore di 0,4 millimetri. Contiene un gel non tossico al 100% e l'effetto fresco si aziona a pressione. Disponibile in sei taglie differenti per ogni tipologia di cane, è impermeabile, resistente e non bisogna riporlo in frigorifero o sotto l'acqua.