Accessori per gli animali domestici

Tempo di vacanze e partenze anche per i notri amici a 4 zampe, pronti a trascorrere momenti di puro relax e svago al nostro fianco. Per affrontare la pausa in totale sicurezza ecco una selezione di prodotti utili sia in città, per combattere l'afa e organizzare le tempistiche legate al cibo e ai trasporti ma perfette anche per rendere più agevoli le dinamiche delle vacanze e degli spostamenti in automobile. Scopriamoli insieme.

Distributore cibo e acqua per animali domestici

Una coppia di distributori di acqua e crocchette per gli animali di casa, con una capacità di 3,79 litri e 2,72 chilogrammi di cibo secco, ma disponibili anche in altri formati. Venduti in coppia sono un prodotto Amazon Basics in grado di mantenere una buona stabilità e bilanciamento, erogano in modo graduale sia acqua che cibo. La struttura è realizzata in polipropilene mentre il serbatoio in PET, è presente una comoda impugnatura sagomata posta ai lati della base per sollevare agevolmente i distributori. I piedini antiscivolo garantiscono un equilibrio sicuro, mentre i serbatoi contemplano una comoda apertura per un riempimento facile e una rapida pulizia manuale. Il cibo e l'acqua vengono distribuiti in modo equilibrato nelle ciotole alla base che si riempiono in autonomia, man mano che vengo svuotate. Dalla linea pulita ed elegante i due distributori ben si adattano a ogni tipologia di ambiente.

Tappetino rinfrescante per cane

Un comodo e rinfrescante tappetino per cani per combattere l'afa e il caldo estivo, disponibile in vari formati è ricoperto con tessuto Oxford 300D di alta qualità. La struttura è in PVC composito e all'interno è presente un particolare gel non tossico. Il cane adagiandosi sopra pratica una leggera pressione che attiva lo stesso gel, e in automatico la sensazione rinfrescante istantanea e continua pari anche a 7-9 gradi in meno rispetto alla temperatura dell'ambiente. Resiste ai graffi e all'usura, si può comodamente posizionare sopra letti, cucce, sedili posteriori dell'automobile o direttamente sul pavimento. Si ripone comodamente grazie al design pieghevole, e si pulisce facilmente con acqua e un panno di cotone. Conserva la sua forma nel tempo ed è molto comodo, è un prodotto resistente ma non è indistruttibile, per questo è bene fare attenzione alla presenza di oggetti taglienti e ai morsi dello stesso cane. Va posizionato sopra una superficie piana e all'ombra.

Gioco per sviluppare l’intelligenza del cane

Si chiama Trixie Poker Box ed è un gioco per cani, utile per stimolare la curiosità e l'intelligenza degli stessi. Una proposta ludica di strategia che offre la possibilità di migliorare le capacità cognitive dei cani, attraverso sfide e giochi di strategie. Il gioco contempla quattro moduli differenti e molte opzioni interessanti, con la possibilità di ragionare sull'apertura degli scomparti per ottenere un premio in cambio. Il gioco interattivo si compone di quattro elementi posizionabili anche singolarmente, comprensivo di libretto di esercizi da mettere in atto per stimolare la curiosità del quadrupede.

Seggiolino auto per cani di taglia piccola e media

Il seggiolino da auto per cani è del tutto antiscivolo, riesce a mantenere una perfetta stabilità e sicurezza per lo stesso quadrupede. La presenza di due fori sul retro consente l'ingresso della cintura di sicurezza dedicata, aumentandone la cura durante le frenate. È un prodotto realizzato in tessuto Oxford, antigraffio, antistrappo e polvere e antiscivolo, che si può pulire facilmente con un panno. Ha delle cinghie regolabili così da adattarlo a ogni vettura, con la presenza di un tubo in PP in grado di agevolare la stabilità dello stesso seggiolino durante il movimento. Dal design immediato e pulito il seggiolino preserva la sicurezza del cagnolino di casa, è facile da montare ed è adatto a quadrupedi di piccola e media taglia.

Spazzola per cani e gatti

Il periodo è sinonimo di muta estiva ecco perché potrebbe risultare utile la spazzola ACE2ACE, adatta sia per gatti che per cani. Costituita da setole in metallo, molto morbide, con un'impugnatura in plastica e un rivestimento in gomma antiscivolo, è in grado di rimuovere sporcizia e pelo in eccesso senza provocare dolore e irritare la cute dei quadrupedi. La presenza di un pulsante sul retro consente alle setole metalliche della spazzola di rientrare, così da rimuovere facilmente il pelo raccolto. Le stesse setole non graffiano ma consentono un buon massaggio, eliminando anche i nodi, pettinando il mantello e agevolando la circolazione. Autopulente va utilizzata sul pelo asciutto e la cute sana dello stesso amico.