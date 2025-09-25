Profumi autunno 2025: le fragranze più raffinate per lei (che lasciano la scia)

Con il cambio di stagione, il mutare dell’intensità della luce e l’arrivo dei primi freddi cambiano anche le percezioni olfattive dei profumi da indossare.

Diventano più profonde e avvolgenti al tempo stesso. Sono fragranze che si caratterizzano per la loro densità e le loro sfumature calde che offrono una sensazione inedita e memorabile lasciando una scia impalpabile.

Le loro note si fanno speziate e spaziano dal cardamomo o del patchouli. Sono le sfumature calde dei legni con accenti morbidi e leggermente affumicati. Per questa stagione appena cominciata molto in voga saranno anche le profumazioni goumand dalle note caramellate e vanigliate che trasudano sensualità.

Scopriamo quattro fragranze autunnali che grazie alla loro raffinatezza sono in grado di farci intraprendere un viaggio olfattivo degno di nota.

Extrait de Parfum Amber di Claudia Scattolini

Una fragranza che incarna una visione più profonda dell’ambra. Un accordo che si costruisce su note resinose di ambra grigia, miele e legni preziosi come cedro e sandalo. Il risultato è una fragranza ideata dalla fragrance designer italiana Claudia Scattolini che si distingue per la sua profondità balsamica, un tocco quasi polveroso e una sottile sfumatura speziata. Tutto ciò conferisce un senso di atemporalità e confortevole eleganza.

Poggio Verde Bottega Verde- collezione Momenti di Toscana

Un viaggio olfattivo coinvolgente, un invito a rallentare e a lasciarsi avvolgere con tutti i sensi dalla poesia di un territorio unico al mondo, ossia la Toscana Il “poggio” indica la sommità di una collina da cui lo sguardo può abbracciare la bellezza della campagna. È il luogo perfetto per fermarsi, l'aria è fresca, i raggi del sole accarezzano la pelle mentre una leggera brezza porta con sé i profumi delle erbe aromatiche e del legno caldo. Poggio è una fragranza che invita a godere della bellezza semplice e autentica della natura. Ile note di basilico evocano il verde vivo della vegetazione mediterranea, Combinate con il cipresso dona stabilità e profondità Insieme creano un'armonia olfattiva che rievoca la tranquillità di una giornata trascorsa tra le colline toscane.

Capogiro di Vranjes Firenze

Vranjes Firenze è una vera e propria icona dell'arte profumiera italiana. Questa fragranza fa parte di una collezione ispirata a parole italiane che volutamente non trovano traduzione in altre lingue, ma sono capaci di evocare sensazioni universali con la forza del linguaggio olfattivo. Capogiro si caratterizza per le sue note speziate combinate a quelle legnose che si fondono al bergamotto calabrese, al cipresso e al vetiver haitiano per dar vita ad una fragranza indimenticabile.

Vanilla Haze di Fugazzi

Un classico intramontabile che reinterpreta la vaniglia in chiave unica e sorprendente.

Una fragranza gourmand dal carattere deciso, capace di avvolgere con dolcezza senza rinunciare a un tocco sofisticato. Perfetta per l’autunno, rappresenta la scelta ideale per chi cerca una firma olfattiva calda e avvolgente.