Basilico, 10 benefici e proprietà terapeutiche

Protagonista della cucina mediterranea e di quella asiatica, ecco il re della tavola: il basilico. Meglio noto anche come Ocimum basilicum, questa piantina così versatile è in grado di crescere tutto l'anno. Con il suo profumo e l'incredibile sapore trova giusta collocazione all'interno della cucina italiana, tanto da diventarne un simbolo in tutto il mondo.

Ma il basilico, parte integrante della vasta famiglia della menta piperita, è un prodotto molto amato e utilizzato anche all'interno della cucina indiana e sudamerica. Tutto merito delle sue incredibili proprietà benefiche e salutari, impreziosite da un passato antico e ricco di tradizioni sacre. Ecco le più interessanti.

Basilico, tra sacro e tradizione

Anticamente, il basilico, era considerata una pianta sacra e dalle origini nobili, tanto che in Egitto e nell'antica Grecia si usava per imbalsamare i defunti quale buon auspicio per l'aldilà. In India era considerato simbolo di ospitalità, mentre sia i cinesi che gli arabi lo impiegavano quale rimedio medico. Una caratteristica che, nel tempo, ha ampliato il suo raggio d'azione ma che non tutti conoscono. La pianta aromatica non è solo un'ottima e saporita presenza gustosa all'interno delle pietanze, in particolare quelle della tradizione ligure, ma vanta innumerevoli proprietà e offre svariati benefici.

E pensare, che un tempo, il suo era un ruolo legato alla superstizione e infatti, nell'antica Roma, era un simbolo diabolico, di sfortuna e odio. Non a caso era spesso associato alla figura del basilisco, una creatura mitologica con le sembianze di un serpente in grado di uccidere con il potere di un solo sguardo, tanto che il basilico era l'antidoto al suo veleno. Nel Medioevo, invece, la piantina veniva impiegata per guarire le ferite, anche se alcune leggende del tempo ne rimarcavano la capacità di attrarre gli scorpioni.

Dieci innegabili benefici

Aggiunto fresco a pietanze e sughi, parte integrante del pesto, il basilico è una pianta aromatica dal gusto e dalla profumazione intensa. Perfetta per insaporire con decisione e facile da coltivare, basta scegliere le foglie più piccole e tenere da prelevare con le dita dalla parte alta della pianta, così da permetterle di crescere forte e sana. Il basilico è poco calorico, ricco di sali minerali e benefico per l'organismo. Vere proprietà terapeutiche indispensabili per affrontare il quotidiano, ecco le dieci più importanti.