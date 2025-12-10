Regali di Natale 2025: i profumi più amati da lei (e che fanno impazzire lui)

Una delle abitudini più diffuse per Natale è mettere sotto l’Albero un profumo per la propria donna o per la mamma.

Donare un profumo è un gesto molto intimo e speciale soprattutto quando si conoscono le preferenze della persona in questione in tema di fragranze. Ognuno di noi ha una predilezione per un determinato profumo rispetto ad un altro. Una fragranza è in grado di attivare una sorta di esperienza sensoriale in cui la mente si lascia guidare da immagini, ricordi ed emozioni uniche nel loro genere.

I profumi grazie alle loro confezioni iconiche e ricche di stile e creatività sono diventati anche vere e proprie opere d’arte dalle quali lasciarsi ammaliare. Per quest’anno le fragranze che vanno tanto in voga sono quelle gourmand, delicate, dolci e avvolgenti grazie alle loro note caramellate e vanigliate. Intramontabili sono i profumi con note agrumate e muschiate. Imperdibili sono le profumazioni mistico spirituali a base di ambra , incenso e patchouli che donano un senso di calore e relax inedito.

Ecco sette fragranze per lei alle quali potete ispirarvi per un regalo speciale da mettere sotto l’Albero.

Patchuoli di Reminiscence

Una scelta decisa e identificabile con alla base di materie prime di qualità. Una fragranza senza tempo. Audace e coinvolgente, grazie alla sua composizione olfattiva. Contiene olio essenziale di patchouli, seguito da vaniglia, muschi e balsami che le conferiscono un profumo coinvolgente. Dall’identità unica, che lascia il segno particolare e distintivo.

The Queen and The Viper di Stéfane Humbert Lucas

Fragranza ispirata a Cleopatra, è un omaggio olfattivo all'Egitto e alla figura della regina, una donna dalle forme geometriche e sensuale, uno smeraldo, proprio come il colore della boccetta in cui Stéphane Humbert Lucas ha voluto catturare per sempre il profondo amore vissuto dalla regina e Marco Antonio, fidato luogotenente di Giulio Cesare. Dalle note agrumate di bergamotto, agrumi a cui si fondono boccioli di ribes nero, menta crespa, davana, incenso e styrax. Il fondo di tabacco biondo, datteri, labdano bruciato (idrocarboresina), zafferano e betulla donano un’esperienza sensoriale memorabile.

ProfuMINI di Bottega Verde Xmas Cake Box

Panettone, Pistacchio, Cioccolato, Pandoro, Torrone, Biscotti Di Natale sono le fragranze di questa collezione irresistibile di idee regalo. Sono pensati per regalare dolcezza, colore e profumo, con un tocco di originalità che conquista al primo sguardo. Novità di quest’anno le Xmas Cake Box. Graziose confezioni a forma di fette di torta da appendere all’albero, che custodiscono il ProfuMINO con il suo bagnodoccia abbinato.

Il Kit di Olfazione Claudia Scattolini

Il Kit di Olfazione contiene una selezione accurata di essenze pure, scelte accuratamente da Claudia Scattolini, per garantire un'esperienza olfattiva di altissima qualità. Ogni fiala è un invito alla conoscenza e un piccolo passo per approfondire il misterioso universo delle essenze. Per condividere questo mondo affascinante e offrire un training olfattivo che possa essere una sorta di coach in grado di aiutare il naso a conoscere e riconoscere le materie prime. Un'attività perfetta da svolgere da soli o in compagnia, per sfidare gli amici e scoprire chi ha il naso più fine.

Eau Ressourçante di Clarins

Floreale e boisé, quest’Acqua di Trattamento profuma, allontana lo stress e rilassa il corpo e la mente. È un’alleata insostituibile nei momenti di stanchezza o tensione, per aiutare la pelle e lo spirito a ritrovare armonia e serenità. Ricco di oli essenziali. In particolare le note di testa di basilico e cardamomo avvolgono istantaneamente la pelle in una sensazione di freschezza. Poi, le note di cuore di erba moscatella e iris, affiancate agli effluvi di benzoino (note di fondo), che invitano al relax.

Above the Waves di Etat Libre d’Orange

Un tributo olfattivo alla Dea Mazu, protettrice dei mari a Taiwan, e al monumentale pellegrinaggio che celebra la sua potenza. Dall’infuso caldo una miscela di tè verde e nero di Cylon , un vapore profumato . Una vera e propria benedizione profumata che trasmette beatitudine e arricchita della fava tonka e dall’armonia del patchouli e dalla forza del cedro e la potenza del vetiver. Una fragranza che è protezione, serenità e forza.

Crumble Me Softly di Mes Bisous

Una fragranza gourmand irresistibile, dolce e sensuale, che avvolge i sensi come un abbraccio proibito.

Le note calde di biscotti al cioccolato e caramello si fondono con un cuore intrigante di noce moscata e zafferano, mentre il fondo profondo di ambra, patchouli, oud e muschio lascia una scia magnetica e avvolgente. Crumble Me Softly è il profumo della tentazione: goloso, vellutato e impossibile da dimenticare.