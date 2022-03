Profumi: come sceglierli a 60 anni per lui e per lei

I profumi rappresentano una seconda pelle per chi li indossa, un biglietto da visita percepito immediatamente e in grado di esprimere personalità e carattere. La scelta del profumo è del tutto personale, da valutare in base ai gusti e alle preferenze individuali, tuttavia per non sbagliare è possibile fare riferimento ad alcune regole base.

Alcune di queste linee guida sono valide per tutti, altre si riferiscono in particolare al mondo femminile e a quello maschile. Anche la componente anagrafica svolge un ruolo importante, infatti se alcune fragranze si adattano meglio a un’età molto giovane, altre sono in grado di valorizzare al meglio una personalità più matura.





Eau de toilette, eau de parfum o colonia?

Parlando di profumi è doveroso chiarire la differenza tra eau de toilette, eau de parfum e colonia, che corrispondono a tre livelli di intensità diversi. Se la colonia si caratterizza per una concentrazione di essenze molto blanda, l’eau de toilette e l’eau de parfum vantano una persistenza crescente che permane a lungo sulla pelle.

Più in generale, ogni profumo appartiene a un gruppo olfattivo diverso, vale a dire basato sulla presenza di componenti differenti: esistono le fragranze agrumate, ad esempio, ma anche quelle fiorite, speziate, orientali e legnose.

Come scegliere profumi per lei

Focalizzando l’attenzione sui profumi femminili perfetti per le over 60, è sempre fondamentale valutare con calma l’effetto di una fragranza sulla propria pelle, facendosi guidare dall’istinto ma prendendo anche in considerazione le piccole variazioni che si susseguono nell’arco di alcune ore.

Uno dei fattori che incide maggiormente nella scelta del profumo, inoltre, è la stagione dell’anno: solitamente in estate si preferiscono fragranze fresche e floreali, essenze delicate che non rischiano di diventare eccessive o sgradevoli. In inverno, invece, via libera ai profumi più ricchi e aromatici.

Tenere conto della tipologia di pelle è altrettanto importante, soprattutto se è caratterizzata da secchezza: in presenza di pelle secca, infatti, il profumo tende a svanire più rapidamente ed è possibile optare anche per una fragranza intensa, mentre la pelle grassa la rende percepibile molto più a lungo.

Come scegliere profumi per lui

I profumi maschili, come quelli femminili, sono disponibili nelle varianti eau de toilette, eau de parfum o colonia. Anche in questo caso è importante valutare le caratteristiche della pelle, più o meno secca, ma è anche utile tenere conto di altri prodotti utilizzati abitualmente per la cura del corpo che sono caratterizzati da precise fragranze.

Il deodorante e il dopobarba, ad esempio, possono diffondere fragranze anche molto intense: è quindi determinante scegliere un profumo che si accompagni con queste ultime in modo ottimale.

Consigli utili

Per scegliere un profumo senza sbagliare è opportuno testarne la fragranza all’interno del polso, evitando tuttavia di sfregare un polso contro l’altro: questo gesto molto comune, infatti, rischia di alterare la percezione olfattiva.

Come conservare un profumo a lungo senza comprometterne la qualità? La prima regola è tenere il flacone lontano dalla luce e dalle fonti di calore, prestando attenzione anche all’umidità di alcuni ambienti domestici, come il bagno.