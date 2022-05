Quiche di verdure: 5 ricette per stupire i nipoti

Tra le tante ricette disponibili, le quiche di verdure rappresentano una soluzione comoda, pratica e versatile per portare in tavola le migliori verdure di stagione. Velocissime da preparare e ottime da gustare in famiglia, queste torte salate permettono di andare incontro anche ai gusti più particolari e di conquistare tutti gli ospiti, nipoti compresi.

Avendo a disposizione un disco di pasta brisée, pronta da srotolare o da preparare in casa in pochi minuti, è possibile cimentarsi nella preparazione di una quiche friabile e gustosa, da farcire con verdure e altri ingredienti a piacere. La quiche infatti si ottiene facilmente realizzando un ripieno morbido e cremoso, utilizzando a piacere salumi, uova e formaggio. La cottura in forno consente di conferire allo sfornato una consistenza croccante e delicata, perfetta sia per il pranzo sia per la cena.

Dalle zucchine alle melanzane, dai peperoni ai pomodori fino alle verdure a foglia verde: le possibili combinazioni da provare sono infinite, creando una pietanza bella da vedere e buona da gustare. La quiche per eccellenza è la quiche Lorraine, originaria della regione della Lorena, in Francia, è caratterizzata da un ripieno a base di uova, panna, pancetta e formaggio gruviera. Le alternative, tuttavia, non mancano: ecco 5 ricette per tutti i gusti.

Quiche zucca e ricotta

Delicata e saporita, la quiche zucca e ricotta si prepara cuocendo la zucca in padella dopo averne ricavato pezzi non troppo sottili, unendo poco olio e un po' di acqua. Una volta pronta, si amalgama con la ricotta fresca, unendo anche del parmigiano grattugiato e un uovo intero: per dare un tocco di sapore in più, è possibile aggiungere dadini di pancetta e qualche rametto di rosmarino. Con questo ripieno cremoso si farcisce la pasta brisée, facendo cuocere la quiche in forno per circa venticinque minuti.

Quiche zucchine e patate

La quiche zucchine e patate è una soluzione perfetta anche per utilizzare delle verdure cotte precedentemente per altre finalità. Si prepara semplicemente farcendo il disco di pasta brisée con delle zucchine saltate in padella e delle patate lesse tagliate a cubetti, unendo anche del formaggio a pasta filante. È sufficiente cuocere la quiche in forno per circa venti minuti.

Quiche ratatouille e mozzarella

Per stupire i nipoti con un piatto multicolore, la quiche ratatouille è certamente la soluzione ideale. Si prepara tagliando a fette delle verdure, come pomodori, zucchine, carote e peperoni, da cuocere in forno per alcuni minuti. È poi necessario disporre le fette in modo concentrico all'interno della pasta brisée, alternandone con fettine di mozzarella.

Quiche spinaci e stracchino

Ottimi se abbinati con la ricotta, gli spinaci lessati e saltati in padella si sposano bene anche con lo stracchino: unendo anche un uovo è possibile ottenere il ripieno di una quiche saporita e leggera, pronta in una ventina di minuti.

Quiche alla parmigiana di melanzane

È una variante della classica parmigiana di melanzane, decisamente più light e veloce da preparare. È sufficiente disporre sulla pasta brisée uno strato di melanzane grigliate, qualche cucchiaio di sugo di pomodoro e basilico, uno strato di fettine di scamorza o semplici sottilette. Bastano circa venti minuti di cottura in forno.