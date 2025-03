Riga laterale o al centro? Tutte tendenze delle acconciature per la primavera- estate 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Riga laterale o riga al centro? È uno dei dilemmi delle tendenze 2025 per i capelli.

Come portare la scriminatura dei capelli è sempre stato un dilemma, soprattutto quando ce lo chiede il parrucchiere. Per la Primavera – Estate 2025 si valorizzano molte le acconciature con la riga al lato.

Le motivazioni di questa scelta sono molteplici. Innanzitutto la riga al lato sta bene a chi ha i capelli ricci perché in questa maniera tende a valorizzare al meglio i lineamenti del viso. È infatti in grado di distribuire al meglio il volume della chioma mettendo in risalto l’energia e l’effetto ribello di questa capigliatura.

A chi sta bene la riga laterale

La riga laterale sta bene soprattutto ha chi ha un volto ovale e allungato. Tende infatti a diminuire la sua lunghezza. È sempre stata amata dalle giovanissime perché è in grado di valorizzare un look sbarazzino. Indicata soprattutto a chi ha i capelli sottili. Invece un’acconciatura raccolta portata con la riga laterale acquisisce eleganza e personalità.

Secondo gli esperti di bellezza dei capelli questa scelta è altamente versatile perché sta bene ad ogni tipo chi capello, da quello riccio a quello liscio e sottilissimo. Può essere portata sia coi capelli sciolti ma anche con i capelli legati. È adattabile ai tagli corti e medio corti anche quando presenta delle scalature. Grazie ad essa si tende ad accentuare gli zigomi e a creare un effetto misterioso sulla zona del viso che rimane più coperta.

Al contrario la riga al centro sta meglio a chi ha il viso tondo e pieno e una fronte regolare con un’attaccatura né troppo bassa o né tanto alta. Tende a mettere in evidenza il naso e gli zigomi che risultano più alti e pieni. La colorazione per chi porta la riga al centro deve essere perfetta perché la ricrescita in questo caso viene messa molto in evidenza. È consigliata per i carré.

Le acconciature di tendenza con la riga laterale

Per quest’anno via libera a tagli medi corti con scalature e ciocche portate in piena libertà che donano tanto movimento alla chioma. Per dare più risalto alla riga al lato un suggerimento è quello di colorare la radice della chioma di un tono leggermente più scuro rispetto alle lunghezze e alle punte.

Questa scelta di stile valorizza tanto le acconciature più moderne come quelle raccolte e scolpite col gel.

Questa riga rende interessante il capello raccolto anche quello più anonimo e che può essere facilmente realizzato con uno spruzzo di lacca o spray illuminante.

Il capello lungo e riccio con riga laterale sprigiona grinta ed energia. Quest’anno infatti le chiome ricce possono osare anche l’effetto vaporoso e crespo naturale senza problemi.