Capelli, come tagliarli d'estate: 5 look da spiaggia per le over 60

Ascolta ora 00:00 00:00

I tagli di capelli ideali per la spiaggia? Devono essere pratici, versatili, freschi, grintosi e possibilmente regalare anche qualche anno in meno.

Ma qualunque sia il taglio che si decide di adottare, l’importante è pensare innanzitutto al benessere del capello per cui è necessario prendersene cura sempre, soprattutto quando la chioma è lunga. Nella bella stagione in particolare le ciocche sono esposte agli agenti atmosferici e a sostanze come il cloro contenuto nell’acqua delle piscine per cui possono facilmente sfibrarsi e danneggiarsi.

Vediamo alcune idee di look per over 60 da sfoggiare sulla battigia.

Il mixie cut alla Sharon Stone

Il re dei tagli corti dell’estate 2024 è quello sfoggiato dall’attrice Sharon Stone agli Hollywood Unlocked Annual Impact Awards che si sono tenuti a Los Angeles a giugno.

La diva americana da tempo ha scelto di dare una sforbiciata alla bionda capigliatura e il risultato è che il suo aspetto risulta sempre fresco, sbarazzino e senza tempo.

La nuova pettinatura che i fan le hanno visto portare è un mixie, un corto con ciocche più lunghe e spettinate sul retro.

Si tratta di un taglio originale, di grande tendenza quest’anno, corto e morbido, scalato e personalizzabile, adatto a tutti i tipi di capello.

L’acconciatura ha bisogno di pochissima manutenzione: anzi, il lato positivo è che è scompigliato in maniera naturale.

Capelli corti con riga laterale

Il capello corto ringiovanisce, è pratico, fresco e i capelli si asciugano in un attimo. Per essere minimali, ma contemporaneamente eleganti e grintose, in spiaggia si può optare per un taglio molto corto, alla garçonne, con una riga di lato. I capelli devono essere lunghi 5-6 centimetri.

Questa opzione esprime audacia e grande personalità.

Il pixie cut

Ottimo per il mare è anche il pixie cut, un corto sbarazzino sempre in auge. Icona intramontabile del pixie è Audrey Hepburn, ma tantissime celebrità, di tutte le età, da Mia Farrow ad Emma Watson, solo per citare alcuni esempi famosi, l’hanno provato almeno una volta nella vita.

Il taglio può essere scalato per dare movimento e risultare anche volutamente spettinato. Può essere declinato a seconda della forma del viso e a seconda dei propri gusti. E’ audace, ma anche raffinato. Chi ha i capelli lisci potrà scegliere ad esempio un pixie netto e all’ingiù, mentre chi ha i capelli ricci può divertirsi nel creare forme più tridimensionali.

Il velvet crop

Un taglio di grande tendenza, ma molto particolare, è il velvet crop. E’ un taglio cortissimo per donne coraggiose e dalla spiccata personalità.

Il viso e gli occhi sono messi in primo piano, la testa non è rasata, ma i capelli sono tanto corti da non riuscire nemmeno a ricadere sulla fronte.

In questo caso l’aspetto più importante del taglio è la sua consistenza: velvet infatti significa velluto. Un effetto morbido sulla testa scelto, tra le altre, dall’attrice Lupita Nyong’o.

E’ l’ideale contro la calura estiva.

Il caschetto scalato

Per chi ama una via di mezzo tra il corto e li lungo, una buona soluzione è il caschetto scalato e morbido. Il volume e il dinamismo della chioma sono assicurati.

La lunghezza tra l’altro è variabile perché non c’è una regola precisa: può essere corto, medio o lungo (il così detto long bob)

Si tratta inoltre di una scelta che ben si adatta alle diverse forme del viso grazie alle ciocche regolabili a seconda della propria persona e dei propri gusti.

Anche in questo caso non è necessaria una grande manutenzione. Anzi, lasciarli naturali dona freschezza. Quest’anno peraltro l’effetto spettinato è di gran moda.

Questo tipo di caschetto ha inoltre un altro vantaggio nel senso che durante una giornata in spiaggia sotto il sole la chioma può essere lasciata così com’è, mentre la sera è possibile, se piace, anche definirlo maggiormente con l’ausilio di spazzola e phon.

E' sempre possibile inoltre ricorrere agli accessori, dai cerchietti alle fasce per capelli.

LEGGI ANCHE