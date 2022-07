Riso, 5 alternative per l'estate

Cereale consumato in tutto il mondo, il riso è l'alimento base della maggior parte delle tradizioni culinarie sparse lungo tutto il globo, con percentuali maggiori di consumo in Asia. È il prodotto agricolo più coltivato e dalla storia antica, tanto che se ne ha traccia già 15mila anni fa in alcuni territori come Thailandia, Vietnam, Corea, Cina e alcune isole del Sud-est asiatico, dove veniva consumato il riso selvatico. Per le prime coltivazioni si deve attendere fino a 7mila anni fa, con evidente diffusione del prodotto verso l'India e l'Occidente. Fino ai tempi degli Arabi e degli Egizi che, nell'VIII secolo, lo introdussero nel bacino del Mediterraneo, impiegato anche dagli stessi Romani. Il riso è parte integrante di moltissime ricette, non solo legate alla stagione invernale, mentre i tempi di cottura e di preparazione cambiano anche a seconda della varietà.

Riso, proprietà e benefici

Le tipologie di riso presenti in commercio sono tante e nutrienti, tra le più note troviamo Carnaroli, Vialone Nano, Padano, Baldo, Arborio, Roma, Originario, Ribe, Thaibonnet, Jasmine, Basmati, nero, rosso, integrale. Solo per citarne alcune. Il riso possiede una forma ovale più o meno allungata, con tipologie di cottura che passano dalla bollitura alla preparazione al vapore, dalla cottura in brodo alla lessatura in acqua con aggiunta di burro crudo, o la più classica con il soffritto con olio e cipolla tagliata fine: si fa tostare rapidamente aggiungendo brodo, poco per volta, per impedire che asciughi. A fine cottura si passa alla mantecatura ovvero una mescolata vigorosa con burro e formaggio grattugiato.

Dal punto di vista nutrizionale il riso è una fonte innegabile di energia proveniente dall'amido ma anche di sali minerali, vitamine e fibre. Possiede una buon apporto calorico fornito dai glucidi presenti e, in quantità minore, dalle proteine. Per questo il riso non è indicato per chi soffre di diabete, se non nella versione integrale maggiormente digeribile e antiossidante. Quest'ultima risulta particolarmente benefica per la salute dell'intestino, contrastando la stipsi. In generale è un alimento adatto a chi segue un regime dietetico, da utilizzare al posto del pane e dei carboidrati, in grado di preservare il benessere del cuore contrastando gli effetti degenerativi del corpo. Un cibo perfetto per i senior, contro l'azione dei radicali liberi, meglio se nella versione integrale più salutare e meno impattante dal punto di vista glicemico.

Ricette e proposte estive

Nonostante venga associato all'inverno il riso, in realtà, è un alimento versatile in grado di arricchire e impreziosire ogni tipo di stagione. Anche in estate riesce a trovare spazio in ricette gustose e pietanze leggere, garantendo il giusto apporto di benessere.

Insalata di riso, un evergreen di sempre

L'insalata di riso è un piatto che occupa un posto di rilievo sulla tavola estiva, per renderla leggera basta utilizzare il riso integrale oppure quello nero. Lo si lascia lessare in acqua come riportato sulla confezione, si scola e si condisce con pomodorini, carote, olive nere tagliate a rondelle, feta greca, piselli, basilico e un condimento a base di succo di limone e olio d'oliva. Ma si possono aggiungere ceci, salmone, gamberi o tonno fresco e avocado a pezzetti. Per un tocco Mediterraneo si può condire con cipolla rossa tagliata a fettine sottili, un condimento a base di olio di oliva, sale, pepe e un goccio di aceto, capperi, feta tagliata a cubetti oppure tofu saltato in padella. E per finire pomodorini ciliegini, cetrioli e olive tutto tagliato a pezzetti, rifinendo con del basilico fresco. Ma l'insalata di riso, da servire fredda, si può impreziosire anche con pezzetti di pollo grigliato, uova sode o zucchine saltate con il peperoncino.

Frittelle di riso golose

Una ricetta veloce per chi ama friggere anche in estate ma utilissima per recuperare gli avanzi rimasti in frigorifero, basta cuocere il riso in acqua come sempre scolandolo quando è pronto. A parte si mescola il formaggio grattugiato, prezzemolo ed erba cipollina tritata, con un pizzico di sale e pepe. Si unisce il riso, si mixa completando con due uova, così da amalgamare perfettamente. Con le mani si creano delle piccole crocchette, leggermente appiattite, da cuocere in padella con olio di semi fino a doratura, lasciandole riposare sopra un foglio di carta assorbente. Al posto degli aromi si possono aggiungere zucchine o fiori di zucca sminuzzati, oppure timo e salvia.

Crocchette di riso dorate

Perfette per l'aperitivo si preparano cuocendo il riso in acqua con un cucchiaino di curry a piacere, scolandolo per poi mescolarlo in una ciotola con un uovo, precedentemente sbattuto. Si aggiunge formaggio grattugiato, meglio del pecorino stagionato, con un pizzico di timo e pepe nero, e si amalgama perfettamente. A parte si preparano due ciotole, nella prima si sbatte un uovo con la forchetta e nella seconda si versa del pangrattato mixato con del rosmarino tritato. Con il riso si creano delle palline piccole, inserendo all'interno del formaggio a cubetti, oppure del pesce come farcitura. Si ricompatta la pallina per poi farla rotolare nell’uovo sbattuto, poi nel pangrattato, per immergerla nell’olio bollente per qualche minuto fino a doratura. In alternativa si cuociono in forno. Si servono tiepide e ben scolate dall'olio.

Paella

Una ricetta molto amata, qui in versione vegetariana ma solitamente servita con carne o pesce. Si prepara un trito di carote, aglio e cipollotto (o porro) da far soffriggere in una grossa padella con olio d'oliva. Si aggiunge un piccolo peperone e una zucchina puliti e tagliati a pezzettini, una manciata di pomodori ciliegini tagliati a tocchetti e dei piselli. Si cuoce con un goccio di brodo di verdure, unendo a piacere fagioli o fagiolini, una spolverata di paprika dolce e zafferano, sale e pepe q.b. Quando le verdure saranno cotte si aggiunge il riso e il brodo di verdure così da proseguire nella cottura fino alla fine, rabboccando all'occorrenza. Si completa il tutto con un passaggio veloce in forno per una doratura superficiale, così da ottenere una leggera crosticina croccante.

Riso, tutte le varianti

Il riso è spesso impiegato per farcire peperoni e pomodori cotti al forno con l'aggiunta di carne e spezie o formaggi. Un piatto unico davvero ricco e invitante. Oppure può essere trasformato nell'ingrediente principale di torte salate ricche e corpose di sapore, farcite con formaggio e spezie. Senza dimenticare gli arancini, il timballo, la gratinatura in forno passando per i dolci più classici. Ma anche il riso avanzato risulta perfetto per realizzare delle golose cotolette con riso, formaggio grattugiato, patate, uova, da modellare e schiacciare, impanando e friggendo.

Fino a una variante della schiacciata da realizzare con delle zucchine grattugiate mescolate con il riso precedentemente lessato, formaggio grattugiato, sale e pepe, farina, un uovo e a piacere dei fiori di zucca. Si mescola tutto e si stende sopra una teglia da forno ricoperta con l’apposita carta, si spiana cospargendo con una manciata generosa di pecorino o scamorza. Si cuoce per circa trenta minuti a 200 gradi, si lascia raffreddare e si serve a fette.