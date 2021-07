Riso freddo, benefici e ricette per i senior

L'insalata di riso è un piatto unico fresco, leggero e facile da realizzare, ricco di proprietà benefiche per i senior. Uno dei piatti simbolo dell'estate, proprio per la sua freschezza e il gusto leggero, si tratta di una preparazione adatta proprio agli over 65: è nutriente, saziante e digeribile. Ma quali sono le sue proprietà e come preparare questa ricetta?

Proprietà e benefici del riso dopo i 65 anni

Il riso è uno di quegli alimenti che non dovrebbe mai mancare nella dieta settimanale, specie se avete varcato la soglia della terza età. Questo cereale, appartenente alla famiglia delle Graminacee, è noto soprattutto per l'elevata digeribilità e la capacità di regolare la flora intestinale.

Tra i vari nutrienti del riso vi è la lisina, un amminoacido essenziale che il nostro organismo non è in grado di produrre da solo. Inoltre, è in grado di apportare una quota proteica superiore a ogni altro cereale.

Infine, essendo un alimento a basso contenuto di sodio, è particolarmente indicato per chi soffre di ipertensione arteriosa.

Porzioni e condimento per un'insalata fredda: come regolarsi

Le varietà di riso presenti in commecio sono numerosissime: dal basmati a quello integrale, passando per il famosissimo carnaroli. Ma qual è la porzione giusta per prepare, ad esempio, un'insalata fredda?

Affinché la pietanza risulti equilibrata, sia nel gusto che nelle quantità, regolatevi come fareste per un piatto di pasta: 50/80 grammi a porzione saranno più che sufficienti.

Quanto al condimento, invece, si consiglia di non esagerare con gli ingredienti. Se si sceglie un riso dal sapore deciso – com nel caso del riso selvatico – l'ideale sarebbe aggiungere qualche verdura dal sapore delicato, con del pesce.

In alternativa, se si preferisce un gusto persistente al palato, potreste optare per un mix proteico con uova sode, tonno e piselli. A voi la scelta.

Insalata di riso con salmone e zucchine: ricetta senior

Come già accennato, il riso freddo è un piatto perfetto per i senior. Tra i tanti abbinamenti, un'insalata di riso con salmone e zucchine può rappresentare la soluzione perfetta per recuperare vitamine, sali minerali e gli indispensabili Omega 3.



Per preparare un'insalata fredda per due persone, servono i seguenti ingredienti:

160 grammi di riso (paraboiled o Roma);

150 grammi di salmone affumicato;

2 zucchine medie;

1/2 limone;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

Procedimento:

Mettete a bollire una pentola di acqua. Sciacquate il riso sotto l’acqua corrente del rubinetto, in modo da eliminare tutto l’amido; ripetete l’operazione per due o tre volte. Quando l’acqua bollirà, aggiungete il sale e mettete a cuocere il riso per circa 15 minuti. A cottura ultimata, scolatelo per bene.

Intanto, lavate e tagliate a cubetti le zucchine. Dopodiché spadellatele per qualche minuto a fuoco vivace con un filo d'olio e un pizzico di sale.

Quando tutti gli ingredienti si saranno intiepiditi, versateli in una ciotola. Quindi, unite anche il salmone tagliato a listarelle. Aggiustate di olio extravergine d'oliva e irrorate con il succo di mezzo limone. Fate raffreddare in frigo per qualche ora prima di consumarlo.