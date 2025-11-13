Sieri viso-collo, i migliori per contrastare i segni dell'età

Con l’avanzare dell’età la pelle del viso e del decolleté perde inevitabilmente elasticità e tonicità.

Questo avviene perché a partire dai trentacinque anni viene prodotto meno collagene ed elastina. La comparsa delle prime rughe sono una conseguenza naturale anche della minore sintesi di acido ialuronico e della decrescita dei grassi sottocutanei.

La cosmetica odierna offre una soluzione efficace per contrastare le rughe e la perdita di tonicità, ossia i sieri anti età per viso e collo. Sono prodotti preziosi che hanno alla base un mix di ingredienti idratanti come acido ialuronico, vitamina C e vitamina E, peptidi e ceramidi.

Sono dei booster che aiutano a rallentare il naturale invecchiamento del derma. Contrastano le inestetiche linee sottili e la formazione delle rughe. Hanno un effetto rimpolpante e rendono più luminoso, levigato e riposato l’incarnato. Sono prodotti dalla consistenza leggera e proprio per questo possono essere utilizzati per uso quotidiano, prima della crema idratante.

Scopriamo quali sono i più efficaci e alleati della propria skin care dall’azione anti-age.

Siero Concentrato di Bellezza alla Vitamina C di Paoma

Questo siero antietà, dalla texture fine e leggera color rosa chiaro, agisce in modo mirato su tutti i principali inestetismi legati all'età. La sua formula ricca, approvata Cosmebio e certificata Cosmos Organic da Ecocert, sfrutta la potenza di principi attivi naturali come la Vitamina C Ultra-Concentrata ricavata dalla Rosa Canina) che neutralizza i radicali liberi, accelera la produzione di collagene per una maggiore elasticità e tonicità. L’ Acido Ialuronico (a Basso e Alto Peso Molecolare) garantisce invece un’idratazione intensa e profonda levigando istantaneamente le rughe e linee sottili superficiali agendo in profondità per rimpolpare la pelle dall'interno. Infine l’Estratto di Echinacea Biologica calma e lenisce gli arrossamenti, contribuendo a un colorito fresco e uniforme. Da utilizzare la mattina e la sera su viso e collo.

Bottega Verde Linfa Di Vite- Il Siero Sublime

Questo siero è un vero e proprio trattamento intensivo con azione antirughe mirata su viso e collo. Un booster di attivi con azione levigante ed effetto filler grazie al nuovo principio funzionale 2-Peptide Linfa Complex™, che combina l'azione di 2 Peptidi di ultima generazione, Linfa di vite e fitocomplesso di Uva rossa di Tenuta Bottega Verde. Il Blend di Ceramidi presente all'1,5% migliora la compattezza della pelle, soprattutto su collo e décolleté. La texture leggera e vellutata veicola i principi funzionali per una pelle distesa e levigata.

Siero In Crema Lenitivo di Acqua alle Rose

La Rosa Chinensis, con i suoi petali delicati e profumati dal caratteristico profilo appuntito, è una varietà di rosa apprezzata per le sue proprietà idratanti e lenitive, ed è in grado di replicare l’azione del collagene naturalmente contenuto nella pelle. Questo siero è arricchito con Collagene Vegetale di Rosa Chinensis che idrata e rimpolpa la pelle e protegge dallo stress ossidativo e dagli agenti esterni anche la cute più sensibile aiutando a minimizzare l’insorgenza di rossori. La texture in crema fluida agisce come un siero e si assorbe velocemente come una crema.

Siero Kasumi di Iyoskin

Questo siero ha un effetto liftante e rimpolpante. È a base di con Acido Ialuronico e Amminoacidi naturali che lavorando in sinergia donano un’intensa idratazione e un'azione botox immediata. Contrasta efficacemente i segni dell’età e può essere utilizzato sia la mattina che la sera per prevenire la perdita di tonicità della pelle. Non lascia alcun tipo di residuo ed è tollerato da tutti i tipi di pelle.

Siero Anti-Age Qui e Ora

Trattamento intensivo ad azione riequilibrante, idratante e tonificante, studiato per restituire alla pelle del viso un aspetto più levigato, compatto e luminoso. La sua texture leggera e setosa si assorbe rapidamente, donando una piacevole sensazione di freschezza e comfort immediato.

Grazie alla sinergia dei suoi principi attivi altamente performanti, il siero aiuta a contrastare i segni del tempo e a migliorare la tonicità cutanea giorno dopo giorno. L’ Estratto di Ginseng in esso contenuto stimola la vitalità cellulare e favorisce la microcircolazione, donando energia e luminosità alla pelle.