Skincare effetto luce: come nascondere le rughe a 60 anni

Nascondere le rughe è uno degli obiettivi più condivisi dalle donne che hanno superato i 50 e i 60 anni, alle prese con gli inevitabili segni del tempo che compaiono soprattutto sul visto e sul collo. Impostare un rituale di bellezza quotidiano e affidarsi al potere del trucco sono certamente due soluzioni efficaci per curare al meglio la pelle, soprattutto mettendo in pratica una perfetta skincare effetto luce in grado di donare luminosità e agire come potente anti-age.

Una skincare effetto luce si realizza attraverso una serie di step da compiere in modo costante, coinvolgendo una serie di operazioni fondamentali: la pulizia della pelle, l’idratazione, l’esfoliazione, l’applicazione di sieri e creme antietà, la scelta di prodotti di make-up adatti alla propria età.

Skincare antietà: cosa non deve mancare

La beauty routine da seguire a 60 anni deve contrastare alcuni degli inestetismi più comuni: le macchie cutanee, la comparsa di rughe, il colorito spento e opaco, la progressiva perdita di tono. La skincare anti-age deve assolutamente prevedere l’uso regolare di alcuni prodotti:

siero antietà , preferibilmente a base di acido ialuronico, da applicare quotidianamente per contrastare le rughe e la perdita di elasticità, favorendo la produzione di elastina e collagene;

, preferibilmente a base di acido ialuronico, da applicare quotidianamente per contrastare le rughe e la perdita di elasticità, favorendo la produzione di elastina e collagene; crema da giorno dotata di fattore di protezione solare, in modo tale da evitare la comparsa di nuove macchie e limitare la visibilità di quelle già presenti sul viso e sul collo;

dotata di fattore di protezione solare, in modo tale da evitare la comparsa di nuove macchie e limitare la visibilità di quelle già presenti sul viso e sul collo; crema da notte ricca e nutriente, per rimpolpare e donare luminosità alla pelle;

ricca e nutriente, per rimpolpare e donare luminosità alla pelle; maschera o siero esfoliante, indispensabile per favorire il ricambio cellulare ed eliminare le cellule morte superficiali, responsabili del colorito spento e grigio.

Maschera LED: cos’è e come utilizzarla

La maschera LED è una preziosa alleata delle donne che vogliono ritrovare una pelle luminosa e levigata, a tutte le età. Si tratta di un dispositivo elettronico facile da usare, semplicemente applicandola sul viso pulito e asciutto per alcuni minuti e beneficiando del suo potere fotobiostimolante, utile per favorire la produzione di collagene, migliorare la circolazione e schiarire le zone troppo pigmentate.

Le maschere LED possono emettere onde di luce a bassa intensità di colorazione diversa, sortendo risultati differenti: la luce rossa, ad esempio, è molto efficace per trattare rughe e segni dell’età, stimolando la produzione di elastina.

La luce blu, invece, è perfetta per ridurre i pori dilatati e le manifestazioni tardive dell’acne, togliendo l’effetto lucido. La luce gialla, infine, può donare luminosità all’incarnato e vanta un potenziale decongestionante.

Make-up effetto lifting: consigli utili

Anche il make-up offre un importante contributo per donare un aspetto luminoso anche al viso non più giovanissimo. Per ottenere un effetto lifting ottimale, è importante scegliere i prodotti giusti e non esagerare con l’applicazione di texture coprenti, che potrebbero al contrario mettere ancora più in evidenza i segni del tempo.

È meglio, infatti, preferire il correttore liquido a quello stick, più facile da applicare evitando che si depositi sulle pieghe della pelle. Anche il fondotinta non deve essere eccessivamente pastoso, meglio se a lunga tenuta e ricco di componenti aggiuntivi come l’acido ialuronico, preferibilmente parzialmente coprente e traspirante.