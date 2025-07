Sopracciglia sottili e rade, le soluzioni per infoltirle e prendersene cura a 50 anni

Con il passare del tempo l’aspetto delle sopracciglia cambia in molte donne.

Spesso le si ritrova più sottili e rade. È una problematica molto diffusa a 50 anni e diventa un’esperienza frustrante quando ciò influenza l’aspetto del proprio viso.

Perché le sopracciglia diventano sottili e rade

È un fenomeno naturale quello del diradamento delle sopracciglia e che dipende da diversi fattori. Fisiologicamente parlando è normale che con l’età i peli delle sopracciglia tendino a perdere consistenza tanto da diventare più fragili e a cadere.

Soprattutto nel periodo della menopausa a causa dei cambiamenti ormonali questo fenomeno si fa più incisivo. Inoltre spesso è l’alimentazione che influisce su questa predisposizione. Quando ci sono delle carenze alimentari, soprattutto di cibi ricchi di ferro, zinco, biotina, magnesio e proteine le sopracciglia si assottigliano.

C’è da precisare che ci sono donne che sono più predisposte geneticamente rispetto ad altre e subire questo problema. Possono anche influire un’eccessiva epilazione e l’assunzione di alcuni farmaci.

Come prendersi cura delle sopracciglia

Per prevenire il diradamento occorre prendersene sempre cura. Un consiglio è quello di evitare di epilare continuamente. Se si interviene continuamente in questa zona con la ceretta o l’epilatore si rende a bloccare la crescita dei peli e la rigenerazione del bulbo pilifero.

Per nutrire i peli si possono utilizzare dei sieri specifici a base di peptidi e vitamine. Si applicano sulle sopracciglia con facilità e svolgono un’azione rinforzante del bulbo pilifero oltre a stimolare la microcircolazione ai fini della ricrescita. Questo tipo di sieri applicato con regolarità aiuta a rinfoltire le sopracciglia e a farle ricrescere sane. Svolgono anche un’azione protettiva da agenti dannosi come fumo, smog e raggi solari.

Molto utile per stimolare la crescita è massaggiare la zona per circa trenta secondi. Serve per ossigenare i follicoli piliferi aiutando il flusso sanguigno a circolare regolarmente. Tra i rimedi naturali più utilizzati per infoltire le sopracciglia vi è l’olio di ricino e l’olio di cocco. Si applicano la notte prima di andare a dormire. Basta utilizzare un cotton fioc o un pennellino per stenderli con delicatezza. Questi due oli sono ricchi di acidi grassi e vitamine che nutrono in profondità il bulbo pilifero.

Assumere regolarmente cibi ricchi di omega 3 apporta benefici alla salute delle sopracciglia. Quindi via libera ad olio d’oliva, salmone, frutta secca, verdure a foglia larga come spinaci, lattuga cavoli, legumi. Non devono mai mancare nel proprio regime alimentare.

Tra i trattamenti professionali molto diffusi tra le donne di 50 anni vi è il il microneedling per sopracciglia. Consiste nell’ esecuzione di piccolissime perforazioni della pelle fatte con aghi molto sottili.

Prevede l’iniettamento di alcuni sieri a base di i tripeptidi. Stimola la produzione di collagene ed elastina favorendo la rigenerazione cellulare. Migliora l’aspetto delle sopracciglia contribuendo ad infoltirle in poche sedute.