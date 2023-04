Speciale Grigliate: le offerte speciali su barbecue e accessori per la griglia

Quando arriva la primavera, il grido di battaglia è uno solo: buona compagnia e grigliate! Che si resti in famiglia o che ci si riunisca tra amici, la sostanza non cambia. Tuttavia per le grigliate perfette occorre un’attrezzatura adatta, sia per la preparazione della grigliata in sé sia per la pulizia successiva all’abbuffata. Con le offerte Amazon si può scegliere tra i prodotti migliori ideali per ogni esigenza.

Il cilindro per accendere facilmente il barbecue

Ci sono persone che sono neofite delle grigliate, mentre altre potrebbero non aver mai imparato davvero come accedere un fuoco facilmente. Non è un’azione immediata per tutti, ma può arrivare in aiuto il Compact Rapidfire Chimney Starter di Weber, che consiste in un cilindro metallico che sfrutta le leggi della fisica per agevolare l’accensione di un fuoco.

Acquista in offerta su Amazon

L’affumicatore in promozione

L’affumicatore Blumtal in acciaio cromato si adatta a tutte le cotture (a carbone, a gas, con griglia elettrica) per il barbecue, sia per la carne sia per il pesce e naturalmente anche per gli ortaggi, come le patate. Non solo è uno strumento facile da usare ma rende semplice anche la possibilità che accanto all’affumicatura si metta in opera l’aromatizzazione degli alimenti. Si lava anche in lavastoviglie, poiché è in acciaio inox cromato.

Acquista in offerta su Amazon

La spazzola per pulizia e manutenzione

La pulizia e la manutenzione del barbecue sono sempre importanti: in tal senso sono utili degli attrezzi che permettano e favoriscano l’igiene dell’attrezzatura, come questa spazzola a 3 lati Amazon Basics, che rimuove il grasso e i residui di cibo con le sue setole in acciaio inox. Va bene per griglie in ghisa, acciaio e porcellana.

Acquista in offerta su Amazon

Il set di accessori a un piccolo prezzo

Per gli amanti del barbecue è il regalo perfetto: il set di accessori in acciaio inossidabile per barbecue Romanticist comprende una spatola, un forchettone, una pinza, il pennello per l’impastatura, la spazzola per la pulizia e vari supporti per carne e ortaggi. Si lavano in lavatrice e non arrugginiscono.

Acquista in offerta su Amazon

Il detergente in sconto

Per la pulizia del barbecue le spazzole da sole non bastano. Ci vuole un detergente, come questo prodotto di Weber che si applica, si lascia riposare per 30 secondi e poi si risciacqua lasciando tutto igienizzato, senza grassi o residui di cibo, e ovviamente pulito.

Acquista in offerta su Amazon

I guanti protettivi

Quando si maneggiano strumenti da cucina e quando si cuoce con il fuoco o comunque con qualcosa di rovente, c’è sempre bisogno di guanti per proteggersi, come questo modello Primajor, che sono ignifughi (poiché fatti in un materiale che prende il nome di artamid) e restisono al calore fino a 800°C. Il design agevola moltissimo una presa sicura dei cibi e questi guanti si lavano facilmente.

Acquista in offerta su Amazon

Il barbecue per tutti i gusti

Naturalmente in questo elenco non può mancare una postazione mobile per barbecue vera e propria. Questa postazione bbq Campingaz è fatta di pietra lavica e possiede un grullo compatto a due bruciatori in acciaio alluminato, assicurando così potenza elevata ma anche qualità nella cottura. Inoltre è davvero pratica da trasportare.

Acquista in offerta su Amazon

Leggi anche: 5 migliori prodotti per aiutare la digestione e ritrovare l'equilibrio