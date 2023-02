Tutti i tagli e le acconciature per le over 60 che indossano gli occhiali

Quando si indossano gli occhiali non sempre è facile conciliare un taglio di capelli che stia bene e sia comodo. Questo perché la montatura delle proprie lenti potrebbe essere impegnativa dal punto di vista della misura e quindi scomoda per le pettinature che richiedono un cerchietto, o difficile da indossare con capelli che potrebbero occultare la visuale. Questo è vero a tutte le età, ma in particolare per le donne over 60, che per ogni esigenza potrebbero desiderare un taglio o una pettinatura più fresca e che richieda poca manutenzione.

Il taglio corto che valorizza

C’è chi dice che un taglio corto è più ideale per le ventenni o le trentenni. In realtà un taglio sbarazzino valorizza maggiormente le senior, perché consente di mostrare i lineamenti in tutta la loro bellezza. E laddove i lineamenti risultino piuttosto comuni, il make up riesce a restituire al mondo un’immagine di sé esattamente uguale a quella che si vuole trasmettere. Un taglio corto consente inoltre di sfoggiare occhiali dalla montatura particolare, estrosi, senza sentirsi troppo a disagio.

Niente frangia

Quando si indossano gli occhiali una pettinatura con la frangia potrebbe risultare scomoda: se troppo lunga potrebbe finire per occultare parte della visuale delle lenti, e se troppo corta potrebbe risultare non consona alla propria immagine. Quindi meglio avere la fronte libera con una riga centrale o laterale, sia che si abbiano i capelli ricci, sia che si abbiano i capelli lisci.

Un colore neutro

C’è chi, dopo i 40 anni, insiste a cercare di ritrovare il proprio colore naturale anche se i capelli sono diventati parzialmente o totalmente bianchi. La tendenza di tinte degli ultimi anni ha individuato nell’argento naturale (o quasi) una possibilità per tutte le donne, ma non è la sola. Tutte le tinte neutre possono fare al caso proprio in base al proprio incarnato: quindi via libera a tutti i toni del grigio, ma anche del biondo. E naturalmente con un colore neutro ci si può sbizzarrire con le montature per occhiali, andando a pescare anche nel vintage.

Acconciati e raccolti

Lasciare libero il viso è quasi una necessità per chi porta occhiali, nelle attività di tutti i giorni. Dal lavoro alla cucina, dalla lettura al tempo libero: acconciare i capelli, sistemarli con una semplice coda di cavallo oppure una crocchia sulla nuca o in cima alla testa va benissimo in particolare se si portano i capelli lunghi, che richiedono tanta manutenzione e di essere districati bene e spesso.

Una scalatura senza tempo

Se la frangetta è un no assoluto, questo non significa che non si possa optare per dei capelli scalati, con diversi livelli di lunghezza. Sono perfetti soprattutto per quelle donne che vogliono la propria chioma un po’ più gonfia senza ricorrere a cotonature o altri escamotage decisamente fuori moda. E non presentano problemi logistici con montature per occhiali grandi o piccole.