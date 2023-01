Capelli ricci over 60 anni, come valorizzarli

Domare i capelli ricci anche a 60 anni è possibile, basta seguire una routine legata alla cura degli stessi che possa trasformarsi in una piacevole abitudine. Chi vanta una capigliatura mossa, con ricci voluminosi, deve fare i conti con alcune difficoltà, come ad esempio l'effetto crespo conseguenza di un'asciugatura sbagliata o del clima.

Per impedire che i ricci risultino spenti, oppure la capigliatura più fragile, è importante trattarli con amore e nel modo giusto, così da valorizzare l'effetto volume con risultati spettacolari, anche a 60 anni.

Capelli ricci per over 60, quali le tendenze

Capelli ricci e volume una necessità tra le tendenze attuali, anche per le donne over 60 alle prese con capigliature mosse. Amati e invidiati da chi non li ha, i capelli ricci nascondono diverse insidie legate alla gestione e alla cura quotidiana. Per non parlare delle difficoltà che possono sorgere con la scelta dei tagli più adatti, in grado di valorizzare sia il capello che il viso stesso. Che siano lunghi, medi o corti le acconciature più gettonate del momento puntano verso maggiore libertà e naturalezza. Ad esempio scalati decisi grazie a un wolf cut, più definiti con un long bob o soffici per un taglio shag ma anche mossi con un caschetto e frangia o un curly bob scalato con frangetta.

C'è anche l'effetto riccio a cavatappi ma naturale o i tagli super corti con ricci morbidi in primo piano, come il mullet corto con o senza frangia mossa, passando per lo scalato d'ordinanza, con movimento morbido e naturale, o per il tapered cut, un taglio corto sulla nuca, dietro le orecchie e lungo con cascata di ciocche sulla testa. Ciò che conta è affidare la propria chioma a un esperto di fiducia che possa valorizzarla con un taglio adeguato al proprio viso, garantendo una capigliatura naturalmente riccia e facile da gestire.

Capelli ricci, haircare routine e i trucchi per valorizzarli

Perché la morbidezza prevalga è importante curare i capelli nel giusto modo, affrontando una routine fatta di cure, lavaggi e prodotti. Ma anche di trucchi e strategie per impedire che risultino troppo fragili fino sfibrarsi e spezzarsi, oppure che appaiono spenti, pesanti e opachi.