Tè matcha: cosa è, perché fa bene a 60 anni

Benefico e dalle incredibili proprietà, il tè matcha è considerato un vero elisir di lunga vita, in grado di offrire al corpo innumerevoli benefici. È infatti antiossidante, disintossicante e agevola un miglioramento della memoria, rinforzando al contempo il sistema immunitario. Per questo il tè matcha è un alleato perfetto per arginare i malanni di stagione, aumentando l'energia personale.

Un toccasana per gli over 60 proiettati verso un quotidiano ricco di impegni e attività, che possono trovare in questo antico rimedio naturale un supporto importante. Scopriamo la storia del tè matcha, le sue incredibili proprietà, la preparazione e l'elegante rituale che lo contraddistingue.





Tè matcha, una bevanda antica

Il tè matcha è una delle tendenze più amate in fatto di bevande, superfood e benessere, grazie anche a sapienti rivisitazioni che ne permettono un utilizzo vario. Non solo come bevanda corroborante, ma anche come drink salutare, ingrediente per dolci e ricette, oltre che in versione gelato o abbinato al latte caldo. Un prodotto da look moderno e dalla colorazione intensa, eppure il tè matcha affonda le sue radici in un passato lontano, nella Cina più antica.

Variante del tè verde più classico, veniva impiegato con costanza sin dai tempi della dinastia Sui: in principio le foglie dell'amatissimo tè venivano prima cotte al vapore, poi pressate sotto il peso di mattoni molto particolari. Cosi risultavano comode per lo stoccaggio e il commercio, poi venivano polverizzate e scaldate in acqua, con l'aggiunta di sale.

Successivamente venne introdotta una tecnica differente per la preparazione della bevanda, grazie all'impiego di foglie essiccate al vapore e mescolate con un'apposita frusta. Furono i monaci buddisti a importalo in Giappone scoprendone le incredibili proprietà, migliorandone sia la coltivazione che la preparazione, grazie all'introduzione di un apposito rituale. Il tè matcha ancora oggi è una bevanda amatissima, in particolare dalla categoria senior che ne apprezza le qualità e i benefici.

Over 60 e tè matcha, proprietà e benefici

Sempre più over 60 hanno scoperto i vantaggi dati dall'assunzione del tè matcha, le sue proprietà salutari e i rituali legati alla preparazione. Non solo perché quasi per nulla calorico, ma per gli innumerevoli vantaggi sull'organismo:

Antiossidante : l'impiego delle foglie in polvere consente una maggiore concentrazione di proprietà antiossidanti, in particolare di catechine, in grado di rallentare il naturale processo di invecchiamento cellulare. Contrastano i radicali liberi e attivano un'azione di prevenzione contro alcune forme di tumore, in particolare grazie alla catechina EGCg, che limita le infezioni;

: l'impiego delle foglie in polvere consente una maggiore concentrazione di proprietà antiossidanti, in particolare di catechine, in grado di rallentare il naturale processo di invecchiamento cellulare. Contrastano i radicali liberi e attivano un'azione di prevenzione contro alcune forme di tumore, in particolare grazie alla catechina EGCg, che limita le infezioni; Pelle e protezione : non solo questo tè agevola una corretta abbronzatura, grazie alla presenza di betacarotene, ma con il supporto dei polifenoli previene le scottature. Inoltre, le sue proprietà antiossidanti attivano un'azione antirughe proteggendo i tessuti del corpo;

: non solo questo tè agevola una corretta abbronzatura, grazie alla presenza di betacarotene, ma con il supporto dei polifenoli previene le scottature. Inoltre, le sue proprietà antiossidanti attivano un'azione antirughe proteggendo i tessuti del corpo; Memoria e umore : l'alta percentuale di teina presente stimola una maggiore produzione cerebrale di dopamina e serotonina, in grado di agevolare una migliore concentrazione. Favorendo al contempo un miglioramento dell'umore e una maggiore calma interiore;

: l'alta percentuale di teina presente stimola una maggiore produzione cerebrale di dopamina e serotonina, in grado di agevolare una migliore concentrazione. Favorendo al contempo un miglioramento dell'umore e una maggiore calma interiore; Sistema immunitario ed energia : come anticipato, l'azione antiossidante del tè matcha è molto elevata, tanto da aumentare la risposta immunitaria. Fondamentale per gli over 60 e in particolare durante la stagione invernale, combatte la stanchezza e aumenta l'energia personale. Tutto merito dei livelli di teina e caffeina presenti, che vengono rilasciati lentamente, con benefici a distanza di tempo;

: come anticipato, l'azione antiossidante del tè matcha è molto elevata, tanto da aumentare la risposta immunitaria. Fondamentale per gli over 60 e in particolare durante la stagione invernale, combatte la stanchezza e aumenta l'energia personale. Tutto merito dei livelli di teina e caffeina presenti, che vengono rilasciati lentamente, con benefici a distanza di tempo; Metabolismo : è una bevanda brucia grassi perché accelera il metabolismo, sempre grazie all'azione dell’EGCg, che agevola una forma migliore;

: è una bevanda brucia grassi perché accelera il metabolismo, sempre grazie all'azione dell’EGCg, che agevola una forma migliore; Effetto detox e digestione : favorisce la diuresi e una migliore idratazione, ma il tè matcha consente anche un vero percorso detox dalle scorie e dai metalli che si accumulano nell'organismo. Tutto merito della clorofilla, che disintossica e ripulisce, migliorando anche la stessa digestione grazie a un valido effetto calmante e alla possibilità di proteggere il benessere del fegato;

: favorisce la diuresi e una migliore idratazione, ma il tè matcha consente anche un vero percorso detox dalle scorie e dai metalli che si accumulano nell'organismo. Tutto merito della clorofilla, che disintossica e ripulisce, migliorando anche la stessa digestione grazie a un valido effetto calmante e alla possibilità di proteggere il benessere del fegato; Colesterolo e diabete: gli antiossidanti contenuti pare riescano a ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo nel sangue, proteggendo il benessere del cuore. Agendo anche positivamente nei confronti dell’assunzione di glucosio e nella produzione di insulina, con effetti benefici per i reni e in particolare per chi soffre di diabete di tipo 2.

Il tè matcha è un rimedio naturale davvero ottimale ma potrebbe interferire con l'assunzione di alcuni farmaci, per questo è importante consultare prima il medico di fiducia.

Cerimonia di preparazione

La preparazione del tè matcha contempla la presenza di accessori e attrezzature specifiche, oltre che una cura particolare nell'acquisto della tipologia di tè più adatto per la stessa cerimonia. Non è solo una forma di degustazione ma un vero rituale, sia sociale che spirituale, secondo alcuni principi della filosofia zen basati su armonia, rispetto, sobrietà e tranquillità. Per prepararlo nel modo giusto è importante recuperare:

Chawan : tazza o ciotola in ceramica o terracotta;

: tazza o ciotola in ceramica o terracotta; Chashaku : cucchiaino di bambù;

: cucchiaino di bambù; Chasen : frustino di bambù impiegato per mescolare il tè in modo omogeneo;

: frustino di bambù impiegato per mescolare il tè in modo omogeneo; Chaki: scatola contenente il tè, solitamente in legno o ceramica.

I rituali più antichi portano a un cerimoniale intenso, in grado di agevolare la pace interiore, partendo dall'acqua che deve raggiungere al massimo i 90 gradi. Con una parte di questa si scaldano la tazza e il frustino, poi si versa il resto nella stessa chawan e si aggiunge il tè matcha in misura, con l'aiuto del cucchiaino di bambù. Per poi stemperare il tutto con il chasen, con movimenti energici e continui che riproducano la lettera "M", creando così una leggera schiuma superficiale. Questo favorirà la creazione di un composto intenso, leggero e senza residui sul fondo della tazza.