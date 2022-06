Tendenze e look da copiare per l'estate 2022

L'estate è ufficialmente arrivata ed è il momento di dare un'occhiata al guardaroba per la stagione calda, osservando le tendenze più attuali ma anche tirando fuori dall'armadio capi e accessori improvvisamente tornati di moda.

Sarà proprio l'estate 2022, infatti, a riportare in auge i pantaloni palazzo, il caftano da indossare sia al mare sia in città ma anche la borsa in rafia, un vero e proprio accessorio vintage che rappresenta uno dei must have. Tra le tonalità fresche e luminose tipiche dei mesi caldi spiccano quest'anno l'arancione e l'azzurro, non solo come tinta unita ma anche alla base di fantasie floreali e rigate.

Estate 2022: torna di moda il caftano

Elencando i capi d'abbigliamento protagonisti dell'estate non si può non partire dal caftano, la veste ampia e fresca che permette di vestirsi all'insegna del colore e della versatilità. Lungi da essere considerato un capo ormai fuori moda, si rivela prezioso in diverse occasioni.

Scegliendo una fantasia raffinata e abbinando scarpe e accessori giusti, ad esempio, il caftano può trasformarsi in una mise elegante e originale di sicuro successo da indossare anche durante gli eventi e le occasioni speciali.

Abiti lunghi e pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo si adattano a qualsiasi silhouette e possono essere considerati un indumento senza età, perfetto per mettere in evidenza il punto vita senza fasciare le gambe.

Uno dei principali vantaggi di questo particolare taglio di pantaloni, inoltre, è dato dai tessuti freschi e traspiranti perfetti per l'estate. Si abbinano alla perfezione con una t-shirt semplice dal taglio dritto o leggermente aderente.

Perfetti per l'estate, gli abiti lunghi uniscono comodità e stile. Anche in questo caso, è facile creare un outfit da giorno abbinando un paio di sandali bassi e comodi, così come comporre un look da sera semplicemente aggiungendo qualche dettaglio glamour.

Sabot, infradito e sandali platform

Quali sono le scarpe di tendenza per l'estate 2022? Non mancano le intramontabili infradito, che quest'anno vengono proposte anche nella variante con piccolo tacco o con zeppa. Anche i sandali sono dotati di suola platform, una soluzione confortevole che si rivela anche uno stratagemma efficace per slanciare la figura e agevolare la camminata.

I sabot, inoltre, rappresentano un accessorio evergreen, calzature pratiche che coprono la punta del piede lasciando scoperto il tallone. Noto anche come mules, questo tipo di scarpe unisce la comodità della classica ciabatta a uno stile fresco e contemporaneo.

Borse estive in paglia o in rafia

Intramontabili e sempre di tendenza, le borse in paglia e in rafia si declinano in una lunga serie di modelli perfetti per ogni occasione. È possibile scegliere tra la pratica borsa a spalla anche molto capiente da utilizzare come shopping bag e la classica tracolla, oppure optare per una pochette o per una originale borsa a secchiello.

La maggior parte delle borse realizzate in paglia o in rafia, inoltre, si caratterizza per un interno in stoffa colorata da accostare a piacimento dando vita ad outfit di successo. Lo scenario ideale per portare con sé questo tipo di borse spazia dal mare alla città, in abbinamento con un abito lungo o un paio di pantaloni fantasia.