Come valorizzare le curve a 50 anni, quattro look semplici che amerai

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo le nuove tendenze di moda previste per la primavera–estate 2025, le curve non vanno nascoste ma valorizzate con capi morbidi in grado di esaltare il fisico nel migliore modo possibile e creativo.

Ogni fisico necessita dell’outfit giusto in grado di far sentire a proprio agio chi lo indossa. La parola d’ordine delle fashioniste curvy è di non rinunciare mai allo stile e all’originalità perché ogni donna è speciale e grazie alla moda può sentirsi ancora di più tale.

Basta scegliere i tessuti e i colori che esaltano le curve e permettono di slanciare la figura in maniera impeccabile è il gioco è fatto. Da non sottovalutare sono anche gli accessori che arricchiscono l’outfit che conferiscono originalità al look.

Scopriamo insieme cinque outfit in grado di valorizzare le cure delle donne over 50 e non solo

Abito chemisier avvitato per un look di stile

È un outfit che esalta e slancia la figura. Si può indossare in qualsiasi momento della giornata, sia di mattina, nelle giornate più torride che la sera per una cena romantica. Da accompagnare a sandali rasoterra o mocassini. A donare un tocco di stile una cintura da avvitare sotto la vita.

Abito a scollo impero a stampa floreale per un look boho- chic

Per l’estate 2025 il vestito lungo in stile bohèmiènne è un vero e proprio capo imperdibile. Lo si può scegliere a stile impero per nascondere un addome importante. In tessuti morbidi cade lungo i fianchi in maniera impeccabile. Ci sono molti modelli che presentano tagli asimmetrici o spacchi laterali che mettono in vista le gambe donando un tocco sexy e di stile.

Gonna a ruota per un look elegante

Ristretta sul girovita scende ampia e morbida lungo i fianchi. Deve arrivare massimo fino al ginocchio. Da abbinare ad una camicia body che esalta il seno o una semplice t- shirt semplice. sotto alla gonna non può mancare la calzatura di tendenza della primavera estate ossia le Mary Jane da indossare con calzino in vista.

Jeans bootcut per un look casual

Nella stagione più calda il denim spopola. Parenti lontani dei pantaloni a zampa i jeans bootcut cono un passepartout.

Si caratterizzano per la gamba svasata e per il loro comfort che non crea volumi esagerati e li rende adatti per esaltare le curve. Sono infatti aderenti sui fianchi. Si possono abbinare con crop top, bluse, t- shirt. Si adattano facilmente a sneakers ma anche a decolleté platform o stivali texani.