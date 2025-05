Abiti casual lunghi e chemisier, 5 look da copiare alle star a 50 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la primavera–estate 2025 numerose sono le tendenze che vedono come protagonisti gli abiti lunghi e i chemisier.

Sono due capi molto stilosi che si trovano in diversi tessuti e colori facilmente adattabili al proprio stile personale. Donano un tocco di femminilità ed originalità. Sono da indossare in qualsiasi contesto, da una riunione di lavoro ad una serata romantica e indimenticabile.

Sono molto confortevoli e sono facilmente adattabili sia ai sandali rasoterra che agli stivali texani in vero e proprio stile boho- chic. Indossati anche sotto a blazer o giacche in denim conferiscono un tocco casual o in pieno street style.

Ecco alcuni modelli ispirati agli outfit delle celebreties che non possono assolutamente mancare nel guardaroba della bella stagione sinonimo di femminilità e leggerezza.

Abito midi in stile Diane Kruger

È un abito in popeline 100% cotone quello indossato dalla famosa modella e attrice tedesca. Dal tono bianco, scollo a V e manica a tre quarti, con chiusura frontale a bottoni chiuso sul davanti da una cintura con fibbia. È questo un outfit raffinato e di tendenza da adottare per occasioni speciali. In commercio si trovano anche versioni in viscosa e lino arricchite da tasche. Per dare un tocco originale la cintura che segna il girovita non deve mai mancare.

L’abito lungo a stampa floreale alla Letizia Ortiz

La royal spagnola anche per questa stagione si conferma una grande icona di stile indossando un vestito lungo in stampa floreale nera e beige del brand Massimo Dutti. L'abito è con maniche lunghe e ha un colletto annodato in un raffinato fiocco. Questo outfit trasuda eleganza e richiama un po’ i vecchi tempi. Il vestito lungo con stampa floreale è un vero e proprio passpartout per la stagione primaverile. Adatto sia di mattina portato sotto un blazer di lino dai toni neutri o pastello. Ai piedi non possono mancare i sandali o le comode sneakers.

Il chemisier senza maniche alla Meghan Markle

La duchessa del Sussex per i suoi giorni di vacanza ha scelto un outfit confortevole optando un per abito chemisier midi di un bianco ottico firmato Carolina Herrera. Smanicato e con scollo all’americana presenta due tasche applicate sui fianchi. È chiuso con bottoni a contrasto e una cintura come dettaglio immancabile di stile.

Vestito chemisier marrone chiaro di Bianca Guaccero

La showgirl pugliese fonde la praticità allo stile indossando un chemisier marrone chiaro che può essere indossato con diversi abbinamenti. Questa versione dal tono marrone chiaro o beige è considerata una sintesi di raffinatezza e glamour. Può essere indossato durante le gite fuori porta o anche per una riunione di lavoro.

Chemisier in pizzo Sangallo, tributo ad Audrey Hepburn

Basta un vestito in pizzo Sangallo per donare al proprio outfit un fascino senza tempo. Molto amate sono le tonalità che spaziano dal tono burro al bianco ottico. Per una serata elegante invece consigliata è la versione nera con “effetto vedo non vedo”.

Il pizzo Sangallo è sinonimo di eleganza e romanticismo sofisticato. Per stemperare il tocco elegante può essere indossato sotto ad una giacca in denim. Quest’ultimo abbinamento è l’ideale per un cocktail o per un aperitivo informale.