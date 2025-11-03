Vestirsi con i colori dell'autunno: le combinazioni più glamour

Con l'arrivo dell'autunno cresce la necessità di indossare abiti comodi e confortanti, in grado di proteggere il corpo dalle temperature più basse. Spesso la scelta cromatica segue l'atmosfera del periodo, sempre più proiettata verso la stagione più fredda e verso tonalità cupe o monocromatiche. Una scelta pratica, che non fa cadere nell'errore stilistico ma che non comunica energia.

Per rinnovare l'outfit personale ci si può ispirare alle colorazioni briose della stagione autunnale, quel mix di toni caldi che è ben rappresentato dalla natura. Mescolando il tutto con le ultime tendenze ammirate in passerella, dove ha primeggiato l'arte di abbinare tonalità spesso contrastanti o complementari ovvero il color block. Per un effetto finale vivace, pieno di personalità, perfetto per gli over più cool.

I colori dell'autunno, come indossarli

Cromatismi fashion anche in autunno ispirati proprio dalla natura circostante, dalle tonalità della terra e del più classico foliage, ma anche dalla frutta e dalla verdura di stagione. Un mix cromaticamente avvolgente, confortante e che rilassa, perfetto per realizzare outift eleganti ma anche casual, ideali per ogni occasione. Per gli over appassionati di combinazioni cromatiche l'autunno è il momento giusto per sperimentare, per combinare tonalità in sintonia oppure dalle nuance complementari. Le palette autunnali puntano su tonalità materiche come il marrone, il terracotta, il beige, passando per l'arancione, il giallo, il rosso, l'ocra, il prugna, il cipria, il rame, l'oro con tocchi di azzurro, blu, ottanio, anche di grigio e nero. Ecco qualche suggerimento:

pantalone marrone magari di velluto, abbinato a una maglia ocra oppure arancione caldo da impreziosire con una serie di dettagli ad esempio una sciarpa leggera senape da abbinare a scarpe e orecchini in tinta;

abito in maglia color terracotta abbinato a un paio di stivali scuri, una sciarpa morbida maxi nei toni dell'ocra;

giacca scamosciata marrone in tandem con una maglia marrone, un pantalone morbido verde in linea con gli accessori;

maxi maglia rosso terracotta da abbinare a un pantalone ocra come le scarpe;

maglia di lana con trecce colore verde scuro in abbinamento a una camicia chiara, a un pantalone di lana grigio e scarpe coordinate;

camicia color rosa antico o cipria da coordinare con un cardigan prugna, un pantalone beige e scarpe coordinate;

Le tonalità d'autunno contemplano anche molteplici pattern dallo scozzese ai quadri, dal Pied de Poule all'animalier fino agli elementi floreali. Basta scegliere un capo con una di queste fantasie abbinandolo a maglie, accessori e gonne in tinta unita. Un esempio è dato dall'abbinamento tra una gonna lunga scozzese nei toni del marrone caramello, in coppia con una maglia di lana blu scuro e accessori coordinati.

L'abbinamento dei colori a contrasto

Per chi ama le combinazioni più audaci basta ricorrere al color block, ovvero alla capacità di affiancare e combinare colori solidi dalle nuance contrastanti e dinamiche. Un modo per spingere il look donandogli carattere e intensità, migliorando al contempo anche l'umore. Le passerelle di moda hanno tracciato il percorso da seguire, suggerendo le tendenze più cool della stagione, con combinazione di tonalità audaci ma eleganti.

Ecco le più interessanti per un look autunnale over davvero grintoso:

viola e rosso , un classico che non si distacca molto dalle colorazioni classiche della stagione ma che punta sulla scelta di un viola ametista più sofisticato, perfetto e ben rappresentato da una maglia o da una camicia morbida. In abbinamento con una gonna o un pantalone rosso e impreziosito da accessori color cioccolato;

, un classico che non si distacca molto dalle colorazioni classiche della stagione ma che punta sulla scelta di un viola ametista più sofisticato, perfetto e ben rappresentato da una maglia o da una camicia morbida. In abbinamento con una gonna o un pantalone rosso e impreziosito da accessori color cioccolato; rosa e giallo , meglio se un rosa orchidea perfetto per una maglia e una giacca coordinate, da sposare con una gonna o un pantalone giallo oro o anche tendente all'ocra da spezzare con accessori caramello o marrone;

, meglio se un rosa orchidea perfetto per una maglia e una giacca coordinate, da sposare con una gonna o un pantalone giallo oro o anche tendente all'ocra da spezzare con accessori caramello o marrone; carta da zucchero e rosso , identificabili in una maglia morbida da coordinare con una gonna rossa. Ottima anche la variante blu scuro con rosso, ben rappresentato da un abito di lana con giacca rossa coordinata;

, identificabili in una maglia morbida da coordinare con una gonna rossa. Ottima anche la variante blu scuro con rosso, ben rappresentato da un abito di lana con giacca rossa coordinata; rosa cipria e caramello , un pantalone morbido caramello da abbinare a una maglia a collo alto in rosa e un cappotto a quadri con tonalità in linea;

, un pantalone morbido caramello da abbinare a una maglia a collo alto in rosa e un cappotto a quadri con tonalità in linea; giallo burro e blu, il primo è tra i colori must have della stagione, l'ideale per un pantalone a gamba larga in tandem con una maglia blu scuro, con accessori coordinati.

Per trovare il proprio stile è bene sperimentare accostamenti di capi e di colore, puntando sempre sugli accessori, che donano quel tocco in più che può distinguere il proprio look autunnale.