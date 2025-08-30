Camicia, come indossarla in base al modello oversize o aderente: 5 idee per non sbagliare

È un capo moda irrinunciabile, perfetto per ogni stagione, l'ideale per completare uno stile casual o per impreziosire uno stile elegante. Stiamo parlando della camicia, il capo d'abbigliamento che non manca mai nell'armadio e che può vantare infinite interpretazioni, modelli e tagli sartoriali.

Per un look che calzi a pennello è importante scegliere il modello più in sintonia con la propria figura, che sia slim e aderente oppure maxi e oversize. Indossarla nel modo giusto è possibile, ecco 5 idee e soluzioni per non sbagliare l'outfit.

Camicia, un modello senza tempo

La camicia è un capo d'abbigliamento comodo e versatile, in grado di donare classe a un look confortevole e casual, oppure di completare un outfit più rigoroso magari da indossare in ufficio. Perfetta sia per lui che per lei vanta innumerevoli modelli, tagli sartoriali, ma anche fantasie e formati: ideali per tutte le occasioni. La più gettonata è quella classica in cotone, vero passepartout per affrontare con stile il periodo di transizione dall'estate verso l'autunno. Ed è proprio questo il suo fascino, l'incredibile capacità di adattarsi a ogni stagione o momento, tanto da catturare l'attenzione di stilisti e designer di moda sempre pronti a reinventarla.

La camicia non passa mai di moda, ma cavalca le tendenze e le epoche senza perdere la sua grazia. Un segno distintivo per questo capo che affonda le sue radici nel passato, tanto da vantare la sua presenza anche nelle epoche più lontane. Un tempo la sua forma era più simile a un abito leggerissimo e veniva indossata sotto l'abbigliamento consueto, sia come protezione durante il bagno che per schermare il corpo dai tessuti più pesanti. Con il tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio all'interno dell'aristocrazia, impreziosita da ricami e pizzi, fino a diventare un elemento immancabile del look maschile evolvendosi fino ai giorni nostri.

La camicia è diventato un capo perfetto per tutti, senza distinzione di sesso, arricchendosi di decori, dettagli, tagli e cuciture particolari. Tra i modelli più gettonati spiccano quello slim fit e aderente, e quello maxi, comodo e oversize. Ma per non sbagliare il look è importante saper scegliere l'articolo più adatto alla propria silhouette, così da valorizzarla con un capo stiloso.

Camicia slim oppure oversize, 5 idee per scegliere il capo perfetto

Gli appassionati di camicie si dividono tra quelli che adorano i modelli aderenti e slim, considerati più fittanti, e quelli che preferiscono la comodità dei modelli oversize, più larghi ma sempre chic. Scegliere il capo giusto per valorizzare la propria figura potrebbe sembrare un esercizio facile, ma spesso si finisce per cadere nell'errore.

Per non sbagliare il look ecco

camicia slim con pantaloni a vita alta , perfetta sia a manica lunga che corta, in tinta unita o rigata, la camicia slim abbraccia le linee del corpo e le mette in evidenza. Si combina nel modo giusto con un pantalone o un jeans a vita alta ma dalle forme più morbide così da creare un contrasto. La si più indossare dentro i pantaloni oppure lasciar cadere morbida per un look più comodo;

, perfetta sia a manica lunga che corta, in tinta unita o rigata, la camicia slim abbraccia le linee del corpo e le mette in evidenza. Si combina nel modo giusto con un pantalone o un a vita alta ma dalle forme più morbide così da creare un contrasto. La si più indossare dentro i pantaloni oppure lasciar cadere morbida per un look più comodo; camicia aderente con gonna , che sia corta o lunga l'importante è che quest'ultima sia a vita alta completando con una scarpa con tacco alto e una pochette. Per un look affascinante e deciso, magari giocando con forme e tessuti a contrasto. La camicia slim deve adattarsi al corpo ma senza risultare troppo fasciante, per uno stile confortevole;

, che sia corta o lunga l'importante è che quest'ultima sia a vita alta completando con una scarpa con tacco alto e una pochette. Per un look affascinante e deciso, magari giocando con forme e tessuti a contrasto. La camicia slim deve adattarsi al corpo ma senza risultare troppo fasciante, per uno stile confortevole; camicia oversize , è adatta a ogni fisicità e offre subito comodità e libertà di movimento.Un modello cropped si abbina perfettamente con una gonna lunga magari di jeans;

, è adatta a ogni fisicità e offre subito comodità e libertà di movimento.Un modello cropped si abbina perfettamente con una magari di jeans; camicia oversize e pantaloni , sia dal taglio sartoriale e larghi che i classici jeans, si combinano alla perfezione creando un look sofisticato e minimal. Da completare con una scarpa bassa, magari un infradito ;

, sia dal taglio sartoriale e larghi che i classici jeans, si combinano alla perfezione creando un look sofisticato e minimal. Da completare con una scarpa bassa, magari un ; camicia oversize e i dettagli, si può indossare sopra una maglietta oppure inserire un po' dentro e un po' fuori dai jeans. Per un look più fresco la si può lasciare aperta, allacciando solo il primo bottone, mostrando un top corto a fascia e un pantalone a palloncino a vita alta. Oppure si può scegliere un modello scuro e trasparente, da abbinare a un top nero e una gonna corta per un insieme elegante.

Sperimentare look e modelli è il modo migliore per scegliere la camicia dal formato più in linea con la propria figura, così da realizzare un outfit deciso ma comodo.