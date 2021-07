I vinili della tua adolescenza? Valgono una fortuna

I vinili stanno vivendo un periodo di grande popolarità. È per gran parte l’effetto amarcord: i dischi ricordano, soprattutto alle persone over 60, la loro infanzia e la adolescenza. E in molti vorrebbero tornare a quella musica che faceva sognare, che era di fatto una novità in molti ambiti, in particolare artistico e culturale. Siamo agli albori del rock, delle commistioni con il blues e a cavallo tra gli anni '50 e '70, tutto era assolutamente magico, in maniera creativa e inedita. Ci sono però dei vinili che valgono più di altri, 33 giri soprattutto, ma anche qualche 45 giri.

Perché alcuni vinili valgono molto

Alcunioggi possono arrivare a valutazioni a sei cifre. Il valore viene stabilito su determinate edizioni di un disco o, ancora, in relazione alla sua rarità. Più le copie in circolazione sono poche, maggiore è la possibilità che l'album o il singolo in proprio possesso raggiunga quotazioni elevate sul mercato del collezionismo.Ad esempio, l’edizione americana del 33 giri di “Yesterday and Today” deipresentava una copertina che divise moltissimo il pubblico e, per questo, venne tolta velocemente dalla circolazione. Si trattava della cosiddetta “Butcher’s Cover”, in cui i Fab Four erano ritratti in camice da macellaio con bambole smembrate e ricoperte di sangue. Oltre alla reazione dell'opinione pubblica, secondo alcuni la copertina conterrebbe uno dei primi indizi della teoria del complotto su Paul McCartney, un fatto che ne aumenta a dismisura il. Stando alla leggenda metropolitana, McCartney sarebbe morto nel 1966 e sostituito da un sosia, tale William Campbell, un canadese.Ci sono poi edizioni particolari, come bootleg - ossia registrazioni non ufficiali - copie firmate dagli artisti, copie con qualche difetto o registrazioni live che ebbero a priori una tiratura assai limitata.Ma quali elementi tenere in considerazione, per verificare i vinili già in proprio possesso? Un disco tende a valere di più se:

si tratta di una prima edizione ;

; la copertina è presente e in buone condizioni;

è presente e in buone condizioni; il vinile non presenta graffi che ne impediscono la riproduzione;

che ne impediscono la riproduzione; è firmato dall' artista ;

; ne esistono poche copie al mondo.

Quali vinili valgono di più

Di seguito, alcuni dei casi più eclatanti di vinili battuti all’asta o dalla. E in alcuni casi gli over 60 potrebbero scoprire di possedere in casa una vera e propria fortuna: per capirlo, basta andare in un mercatino delle pulci e chiedere il costo di quella prima edizione europea di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, in perfette condizioni, che fa capolino sulla bancarella.

Ecco quindi alcuni tra i vinili più preziosi della storia: