Vitamine utili in menopausa, quali sono e come assumerle

Ascolta ora: "Vitamine utili in menopausa, quali sono e come assumerle "

L’alimentazione in menopausa svolge un ruolo essenziale per contribuire a rendere serena e appagante questa fase della vita femminile, spesso caratterizzata da fastidi e piccoli disturbi.

Una dieta equilibrata che comprende diverse tipologie di nutrimenti, infatti, consente di fare il pieno di vitamine utili durante la menopausa, integrando anche i minerali ritenuti indispensabili per la salute soprattutto superati i 50 anni.

Se da un lato curare il proprio regime alimentare favorisce il benessere in menopausa, dall’atro lato questo obiettivo si conquista anche abbandonando alcune abitudini malsane, come il fumo e l’abuso di alcolici, favorendo invece l’idratazione e privilegiando il movimento e l’attività fisica, mettendo da parte la sedentarietà.

Quali vitamine assumere in menopausa

L’elenco delle vitamine da assumere nel periodo della menopausa è ricco e variegato, così come la lista degli alimenti da consumare per essere sicure di integrare queste preziose sostanze. Rivolgendosi al proprio medico di fiducia, tuttavia, è sempre possibile farsi consigliare l’assunzione di integratori specifici o multivitaminici adeguati.

Vitamina A

La vitamina A è una preziosa fonte di benessere per la salute delle ossa e dei tessuti cutanei, contribuendo anche alla salute dei denti che possono essere coinvolti da problematiche legate soprattutto agli sbalzi ormonali.

Questa vitamina è presente soprattutto nel latte e nei suoi derivati, nel fegato e nel tuorlo d’uovo.

Vitamine del gruppo B

Tra le vitamine del gruppo B, quelle più preziose in menopausa sono la B6 e la B12, rispettivamente importanti per mantenere adeguati i livelli di zucchero nel sangue e per aiutare a gestire le vampate di calore, così come lo stress che spesso si accompagna a questa condizione.

Anche la vitamina B9, l’acido folico, contribuisce a garantire la presenza di folati che si rivelano indispensabili anche in questa fase della vita femminile.

Vitamina C

La vitamina C è un ottimo antiossidante che giova non poco al sistema immunitario, contribuendo anche a fissare il ferro nel sangue. In menopausa, infatti, le donne vanno spesso incontro a un calo della ferritina necessaria per assicurare i depositi di ferro.

Sono buone fonti di vitamina C gli agrumi, i kiwi ma anche i peperoni e i pomodori, il cavolo, gli spinaci e i broccoletti.

Vitamina D

Indispensabile per la salute a tutte le età, in menopausa la vitamina D si rivela ancora più preziosa per favorire il benessere delle ossa, aiutando a fissare il calcio e di conseguenza a prevenire l’indebolimento osseo.

Assumendo vitamina D, con il cibo o come integratore, si riduce notevolmente il rischio di andare incontro a fratture o lesioni. La lista degli alimenti che contengono questa vitamina è molto lunga: tonno, salmone, sgombro ma anche burro e olio di fegato di merluzzo.

Vitamina E

La vitamina E è una valida alleata per gestire al meglio lo stress fisico e psichico caratteristico della menopausa, aiutando a prevenire malesseri e stati depressivi più o meno gravi.

È contenuta specialmente nei grassi vegetali, nel mais e nella soia, ma anche nella frutta secca come noci, mandorle e nocciole. È anche presente nei cereali integrali e in tantissime tipologie di frutta e verdura.