Yoga per over: come funziona, benefici e controindicazioni

Noto come vera e propria filosofia di vita, lo yoga viene definito come un insieme di discipline sia fisiche sia mentali e spirituali in grado di generare numerosi benefici, a tutte le età. Per le persone over, in particolare, la pratica dello yoga può rivelarsi molto utile e viene spesso consigliata proprio perché si tratta di una “ginnastica” dolce e basata su movimenti lenti e controllati, che non richiedono specifiche abilità fisiche.

Chi si approccia allo yoga per la prima volta, tuttavia, può avere alcuni dubbi soprattutto riguardo le possibili controindicazioni e i reali vantaggi, tanto che i quesiti a cui rispondere sono tanti. Dove praticare questa attività? Quali sono le posizioni più consigliate? In quali casi è preferibile evitare la pratica dello yoga?

Come funziona lo yoga per over

La pratica dello yoga si basa sull’esecuzione di movimenti graduali, semplici e delicati, avendo cura di regolare e controllare il respiro. È una disciplina che richiede concentrazione e che, soprattutto per i principianti, necessita di indicazioni precise che solo un istruttore qualificato è in grado di fornire.

Durante una seduta di yoga, ad esempio, si possono eseguire movimenti diversificati e basati su specifiche “figure” e posizioni da assumere, ciascuna mirata a un determinato obiettivo, alternando ad esempio piegamenti, allungamenti e torsioni senza tuttavia dover sforzare i muscoli e le articolazioni in modo eccessivo.

Può essere utile, ad esempio, informarsi sui corsi yoga in programma nella propria zona di residenza, che spesso rappresentano anche un’importante occasione di socialità.

I benefici dello yoga

I benefici che si celano dietro la pratica dello yoga per le persone non più giovanissime sono numerosi, soprattutto come strategia preventiva per agevolare la mobilità e per ridurre al minimo i rischi causati da una prolungata sedentarietà. Praticare yoga in modo regolare genera infatti i seguenti vantaggi:

migliora l’ equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo, entrambi aspetti che influiscono positivamente sulla salute e sulla qualità della vita negli over;

e la consapevolezza del proprio corpo, entrambi aspetti che influiscono positivamente sulla salute e sulla qualità della vita negli over; contribuisce ad alleviare i dolori cronici;

aiuta a tenere sotto controllo la pressione del sangue , soprattutto grazie al controllo della respirazione durante gli esercizi;

, soprattutto grazie al controllo della respirazione durante gli esercizi; migliora la mobilità articolare , tenendo lontano da diverse problematiche che possono rendere difficili anche i movimenti più comuni;

, tenendo lontano da diverse problematiche che possono rendere difficili anche i movimenti più comuni; agisce positivamente sulla qualità del sonno notturno, sia per quanto riguarda il tempo di addormentamento sia per la durata complessiva delle ore di riposo;

notturno, sia per quanto riguarda il tempo di addormentamento sia per la durata complessiva delle ore di riposo; migliora l’umore, riequilibrando i livelli di serotonina.

Yoga per over: le controindicazioni

Lo yoga non presenta particolari controindicazioni e può essere praticato con regolarità anche da parte delle persone over, tuttavia è sempre importante consultarsi con il medico in presenza di patologie, infiammazioni o dolori già presenti (soprattutto a carico della schiena, del collo o degli arti), in modo da scongiurare eventuali peggioramenti.

Chi pratica yoga, inoltre, deve seguire con scrupolosità le regole relative alla sicurezza specificate dall’istruttore, prestando attenzione allo stato di idratazione sia durante lo svolgimento dell’attività sia successivamente, assumendo acqua o altri liquidi che integrano anche una buona dose di sali minerali.