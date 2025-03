Pacifico, il nikkei compie 10 anni. Ed è sempre più mediterraneo

Ascolta ora 00:00 00:00

Compie dieci anni Pacifico, all'angolo tra via Moscova e via Solferino, ristorante nikkei che unisce le cultura gastronomiche peruviana e giapponese con ispirazioni mediterranee sempre più chiaramente distinguibili. Per questo anniversario Pacifico Milano ha rinnovato sia l'estetica, con un restyling che porta con sé un tocco vintage che rivisita il passato con eleganza e modernità, sia il menu, oggi più articolato e con materie prime ancora più pregiate. Io ho provato due ceviche, uno dei punti forti del locale: uno tradizionale, con leche de tigre al naturale, due tipologie di mais, morbida e croccante, purea di patate e cipolla dolce e una versione Nikkei (detta Chifa, ovvero cinese) con salmone selvaggio Alaska, arachidi e avocado e leche de tigre corretto da salsa di soia e salsa ostrica. Poi un «tiradito» (ovvero un carpaccio) di astice cotto a bassa temperatura, leche de tigre amalgamato con purè di pomodoro e un tocco piccante che fa tanto Bloody Mary. Quindi due tacos (guacamole e di fassona) e il Langostino meloso, con salsa guacamole, gambero croccante con il panko, salsa melosa agrodolce a base di latte e aglio. Infine Sticky chicken di pollo ruspante con salsa agrodolce e lime, le sorprendenti Costine di pannocchie, fritte e arricchite da un mix di spezie, le godibilissime Patatine in tripla cottura, infine il magnifico Filetto di angus americano di Creeckstone Farms con cardoncello cotto alla brace, olio al nasturzio, olio al levistico, salsa demiglace al chimichurri. Buoni i dolci.

Lo chef è Ivo Marchionni, abruzzese che ha lungamente vissuto e lavorato a Londra e con una compagna thailandese che tiene vivo il suo rapporto con l'Estremo Oriente che trapela in ogni piatto. La sua cucina è come lui, elegante, stilizzata, di grande pulizia. La mixology è affidata al bravo Yuri Tireno, la sala lavora benissimo (bravo Antonello). Prezzi tra i 50 e i 70 euro, ma uscendo ben sazi.