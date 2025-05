Un paese da gustare: viaggio tra sapori, eleganza e tradizioni

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un modo elegante e sensuale per scoprire un territorio, ed è attraverso il gusto. E Lodi, con la sua vocazione agricola antica, il suo paesaggio dolce e i suoi sapori decisi ma raffinati, è una destinazione da vivere con tutti i sensi. Qui, la cultura enogastronomica diventa un'esperienza da gustare lentamente, come un calice di vino pregiato al tramonto. Immaginate un percorso tra colline silenziose, vigneti ordinati come ricami, cascine storiche e borghi che profumano di pane appena sfornato. È la Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani, itinerario d'eccellenza che regala emozioni a ogni tappa. Al centro di questo viaggio c'è il San Colombano DOC, unico vino della provincia di Milano, ma intimamente legato a Lodi per storia e vocazione. Rosso, morbido, con riflessi rubino e profumi di frutti di bosco, accompagna alla perfezione i piatti della tradizione. Lungo la strada, aziende agricole, agriturismi e cantine accolgono i viaggiatori con eleganza discreta. Qui è possibile degustare, scoprire, acquistare, ma soprattutto ascoltare: perché ogni vino ha una storia, ogni formaggio una memoria, ogni pietanza una famiglia che l'ha custodita. Lodi è terra di formaggi, e che formaggi! Veri protagonisti di una tavola colta, ricca di sapore e personalità. La raspadura, icona gastronomica lodigiana, è una poesia sottile: sfoglie impalpabili di grana servite come petali. È street food di lusso, ma anche apertura perfetta per un menu da gourmet. Non mancano eccellenze conosciute nel mondo: il Taleggio DOP, con la sua pasta morbida e il gusto deciso ma equilibrato; il Gorgonzola DOP, erborinato, sensuale, capace di sorprendere in abbinamenti dolci e salati. E poi il mascarpone, velluto bianco che trova nella tradizione lodigiana un'anima tutta sua. Nei mercati contadini, nelle botteghe eleganti del centro o nelle cucine creative dei ristoranti stellati del territorio, questi formaggi si trasformano in esperienze sensoriali. Lodi sa celebrare il gusto con eventi che trasformano la città in un palcoscenico del sapore. La Rassegna Gastronomia del Lodigiano è una delle più attese: appuntamento dove i ristoranti della zona propongono menù speciali dedicati ai prodotti del territorio.

Altro momento imperdibile è Le Forme del Gusto, kermesse enogastronomica che si tiene nel cuore di Lodi: stand, showcooking, incontri con produttori e chef, degustazioni e laboratori. Un evento che fonde tradizione e innovazione, dove si celebra non solo il cibo, ma anche la cultura e l'identità di un territorio fiero delle sue radici.