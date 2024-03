Panicucci raddoppia, parte "Mattino 4"

Insomma Federica Panicucci rilancia. Non soltanto Mattino 5 ma pure Mattino 4, che parte da lunedì 11 alle 10.55 su Rete 4. Una vera sfida su di una rete che non è abituata alle dirette mattutine ma che, se ci pensate bene, è ormai il terreno ideale nell'universo Mediaset per fare informazione.

Mattino 4 è una finestra di approfondimento che durerà un'ora e che Federica Panicucci condurrà con Roberto Poletti. Finita la diretta su Canale 5 con Francesco Vecchi, lei cambierà rete e condurrà, sempre in diretta, il nuovo programma targato Videononews.

Le linee guida sono due.

La prima è l'approfondimento giornalistico, compito che viene richiesto sempre più spesso alla televisione e che Rete 4 svolge con continuità quasi tutte le sere. Adesso lo farà anche al mattino. E poi c'è il racconto in diretta dei principali fatti del giorno. Come è sotto gli occhi di tutti, la cronaca ormai vive di continui aggiornamenti e non rispetta più la ritualità televisiva che è stata protagonista per decenni. Ora, anche grazie all'effetto dei social, l'esigenza di continuo aggiornamento è sempre più pressante e quindi ben venga anche questa sfida di Rete4, una delle poche reti televisive che resti in continua evoluzione.

Non a caso Mattino 4 è affidato a Federica Panicucci, una delle certezze di Mediaset se non altro perché conduce Mattino 5 da tanti anni raccogliendo uno dei più confortanti risultati nel campo televisivo, ossia raggiungere e poi superare il «competitor». Nel tempo infatti Mattino 5 ha affiancato e molto spesso battuto Unomattina, modificando drasticamente lo scenario televisivo del mattino. In questa parabola, la presenza di Federica Panicucci è stata determinante ed è quindi naturale che a lei sia affidato questo debutto di Rete4.

In più, ha di fianco Roberto Poletti, che di quella fascia oraria comunque è esperto e che ha il ritmo giusto per districarsi tra approfondimento e semplice notizia.

Le carte in regola ci sono tutte.