"Interrogazione al governo". La priorità del Pd? Lo scontro tra Lucarelli e Corona

Il Partito democratico, mediante l'onorevole Eleonora Evi, ha presentato un'interrogazione al governo per lo spettacolo di Fabrizio Corona al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano. L'ex re dei paparazzi è finito al centro della polemica per alcuni passaggi ritenuti volgari e sessisti soprattutto nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che avrebbe chiesto anche l'ammonizione di Corona. Al di là dei contenuti dello spettacolo, non è chiaro il motivo per il quale l'onorevole del Pd abbia avanzato un'interrogazione al governo per un evento che si è svolto in un luogo privato.

A dispetto del nome, infatti, il Teatro Nazionale non è incluso nel servizio pubblico e non è finanziato dal ministero della Cultura come altri teatri del Paese. È una struttura privata fondata nel 1924 per volere di Mauro Rota, gestore di sale cinematografiche, su un progetto dell'architetto Mario Borgato e da allora è sempre rimasto di proprietà della famiglia, anche se ora la gestione è affidata alla multinazionale olandese Stage Entertainment. Proprio perché non è un teatro a finanziamento pubblico, da circa un anno ha assunto il nome di Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano in virtù della partnership firmata con Reale Group.

Perché l'onorevole Evi, che su Instagram si definisce "deputata femminista ecologista e antispecista" si è rivolta al governo? Non si sa se lo abbia già fatto o se sia stata una boutade raccogli like, ma sui social l'onorevole ha detto che quanto accaduto al teatro Nazionale " non è solo preoccupante ma è inaccettabile, questo non è spettacolo, non è cultura, non è intrattenimento è solo violenza verbale, è becera volgarità, è, ancora una volta, la tossicità del patriarcato ". Soprattutto, ha detto, che questo tipo di spettacoli " non può avere un pubblico davanti cui esibirsi! Specialmente se si tratta dei grandi teatri italiani. Presento interrogazione al governo ".

In attesa di capire su cosa verterà l'interrogazione di Evi, le polemiche sul caso proseguono.

