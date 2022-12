Manovra, la Camera approva con 197 voti favorevoli. Giorgetti: "L'importante è atterrare"

Maratona a perdifiato del parlamento e del governo nella notte tra il 23 e il 24 dicembre per l'approvazione della manovra di Bilancio. Poco prima delle 7 del mattino, al voto finale la manovra è passata con 197 voti favorevoli e 129 voti contrari. Alle 23.30, l'Aula della Camera ha ultimato l'esame degli articoli della manovra sulla quale poche ore prima il governo aveva incassato la fiducia.

Sono stati approvati gli emendamenti presentati dal governo alle tabelle mentre il Consiglio dei ministri, che si è riunito alle 23.15 su proposta del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. " È come con gli aerei quando c'è un po' di turbolenza, l'importante è atterrare ", ha detto il ministro Giorgetti in Transatlantico prima del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri si è riunito a Montecitorio sotto la presidenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, mentre alla Camera proseguiva l'esame dei 240 ordini del giorno. Prima dell'alba, attorno alle 6 del mattino, sono iniziate le dichiarazioni di voto funzionali al raggiungimento del voto finale. Italia viva e Azione hanno annunciato che non avrebbe votato la manovra di Bilancio, così come nella giornata di ieri non ha votato la fiducia posta dal governo. Lo ha annunciato in Aula il deputato Gulio Cesare Sottanelli del Terzo polo.

Nervi tesi durante tutte le dichiarazioni di voto e anche durante la fase di votazione, con il presidente di turno della Camera costretto a richiamare all'ordine i deputati. Ora il testo passerà al Senato, costretto ad approvarlo in toto senza modifiche per evitare di sforare i tempi. L'appuntamento a Palazzo Madama è previsto per il 27 dicembre e non ci si aspettano sorprese. Giorgia Meloni si presenterà in conferenza stampa per l'ultimo appuntamento dell'anno il 29 dicembre con la manovra di Bilancio blindata dai voti di entrambe le camere del parlamento.