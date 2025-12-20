Leggi il settimanale
Manovra, le rimesse dei Money Transfer saranno incluse nell'Isee

Approvato in commissione Bilancio un emendamento della senatrice di Fratelli d'Italia di Francesca Tubetti

Con l'approvazione della legge di bilancio sarà approvato definitivamente anche l'emendamento della senatrice meloniana Francesca Tubetti che prevede che i cosiddetti 'Money Transfer' siano inclusi nel calcolo Isee.

"Con l'ok a un mio emendamento alla manovra, verrà approvata una misura a cui abbiamo lavorato per più di un anno e che sarà effettiva con il voto finale in Aula della legge di bilancio. Oggi segniamo il punto di svolta, la virata da cui partire per riequilibrare i servizi a domanda individuale per i cittadini italiani", ha detto ieri la senatrice di Fratelli d'Italia Tubetti, segretario della commissione Finanze in Senato. "Arriva a compimento un percorso con il quale si intende includere le rimesse in denaro non accompagnato, i cosiddetti 'Money Transfer', nella componente patrimoniale da
tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali", ha aggiunto ieri Tubetti. L'emendamento, come avevamo già spiegato su ilGiornale.it, non prevede nuove tasse, ma punta a includere le giacenze in valuta estera, le cryptovalute e le rimesse in denaro, avvenute anche attraverso sistemi di money transfer, nella componente patrimoniale da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali. Riguarda, in sostanza, tutti coloro che inviano dei soldi all'estero con i money transfer e perlopiù si tratta di immigrati.

"Al momento, infatti, dette componenti non sono valutate ai fini Isee e, pertanto, viene a crearsi una situazione di disuguaglianza tra cittadini che ricorrono a tali pratiche e quelli che conservano i loro risparmi nelle banche Europee", ha spiegato Tubetti. E ha concluso: "I dati della Banca d'Italia riguardo 'Le rimesse dei lavoratori verso l'estero' attestano che nel 2023 sono usciti dall'Italia, attraverso i 'Money Transfer', circa 8 miliardi, una cifra considerevole che a mio parere non può essere trascurata".

Secondo Tubetti, "si tratta di una vittoria del governo Meloni, di Fratelli d'Italia e del nostro modo di risolvere i problemi, fatto di poche chiacchiere e molta concretezza. Cambia in meglio il welfare dell'Italia con pragmatismo e senso di responsabilità".

