Reddito (quasi) zero: Conte il più povero tra i leader

La politica, almeno finora, non sembra aver arricchito l’avvocato Giuseppe Conte. Dalle dichiarazioni dei redditi appena depositate dai parlamentari si scopre infatti che è il leader più «povero», con 24.359 euro lordi dichiarati. All’incirca, evidenzia Franco Bechis su Open, 1400 euro al mese, di poco superiore al salario minimo che Conte avrebbe voluto introdurre per legge.

Perchè «solo» 24.359 euro? Il reddito, relativo ovviamente al 2022, corrisponde ai tre mesi scarsi di indennità parlamentare percepita dall’elezione alla Camera nell’ottobre dell’anno scorso. Nei primi nove mesi dell’anno, invece, Conte era senza reddito, non essendo ancora deputato e non ricevendo compenso dal M5s come leader del partito in attesa di essere eletto e quindi stipendiato dalla Camera. Avrebbe potuto chiedere il reddito di cittadinanza, ironizza Bechis.

Una battuta, poichè per ottenere il vecchio Rdc grillino non bastava solo non avere uno stipendio ma serviva un Isee molto basso, non certo quello dell’ex avvocato Conte, che nel 2020 dichiarava 228.494 euro, e nel 2018 addirittura 1,2 milioni di euro. Oltre ai guadagni degli anni scorsi il leader M5s possiede anche un appartamento ne centro storico di Roma e una elegante Jaguar del 1996 con 320 cavalli fiscali. Si è potuto permettere anche di fare il leader M5s gratis (ma solo per qualche mese).