Passeggiata, ginnastica e merenda sana. L'educazione al benessere passa da Amis

Promuovere l'invecchiamento attivo, affrontando le sfide legate al declino fisico, all'isolamento sociale e agli scorretti stili di vita. É stata prorogata fino all'autunno AMIS - Attività e Movimento Insieme per la Salute, l'iniziativa lanciata in quattro Case di Quartiere del Comune: "Feltre" nel Municipio 3, "Caio Mario" nel Municipio 7, "Appennini" nel Municipio 8, "Val di Bondo" nel Municipio 9, dove, per due ore alla settimana, giovani trainer laureati in scienze motorie guidano attività gratuite dedicate agli "amis" (amici, in milanese), spesso ultraottantenni.

Una camminata di attivazione muscolare, una sessione di esercizio fisico mirata a migliorare forza ed equilibrio, una merenda salutare per incentivare un consumo di alimenti sani, "pillole di wellness",ossia conversazioni sui quattro pilastri dei corretti stili di vita (movimento, nutrizione, approccio mentale positivo e sonno). Un'attenzione che non è rivolta solo al benessere fisico, ma anche alla cura della socialità e delle relazioni.

Sono oltre 120 le persone, tra i 65 e i 94 anni, che hanno aderito all'iniziativa avviata nel marzo scorso e che adesso, grazie all'entusiasmo dei partecipanti, ai risultati raggiunti e a un'attenta gestione delle risorse disponibili, potranno beneficiare dell'estensione del progetto ai mesi autunnali. Amis è frutto della collaborazione tra la Wellness Foundation e il Comune ed è realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. "Dopo l'adesione entusiasta di questi mesi - dichiara l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé - siamo orgogliosi di poter ampliare il raggio di azione del progetto che ha avuto il doppio merito di promuovere socialità e stili di vita sani e, allo stesso tempo, di far conoscere le Case di quartiere come punti di riferimento".

"Abbiamolanciato il progetto sperimentale nel Municipio 9, quello che conta il maggior numero di over 75 che vivono sole - racconta il presidente di Fondazione Comunità Milano Carlo Marchetti Amis - Auspichiamo che Amis venga sostenuto da nuovi donor affinché prosegua le sue azioni di educazione al benessere".