Patterson: "Il Nyt trucca le classifiche"

James Patterson (foto) contro il New York Times. Uno dei più grandi bestselleristi al mondo contro la classifica di libri per eccellenza. L'accusa non è da poco: secondo Patterson, il quotidiano simbolo di serietà «trucca le classifiche dei libri più venduti». Le «cucina», come si usa dire delle cifre nei libri contabili truccati. E questo perché il nuovo romanzo di Patterson, Walk the Blue Line, che secondo i suoi calcoli avrebbe venduto più di tutti gli altri quindici titoli in classifica, ad eccezione di tre di essi (come ha spiegato in una intervista a Fox News), inizialmente non figurava nemmeno nella Top 15. Il romanzo si occupa di forze dell'ordine e contiene storie e testimonianze di numerosi poliziotti. Un tema caldissimo in America. Per protesta contro l'esclusione, Patterson ha scritto una lettera al New York Times, che però non l'ha pubblicata; e così ha deciso di raccontare l'intera vicenda su twitter, dove vanta un pubblico da 141 milioni di fan.

La replica del quotidiano è che le loro classifiche non si basino sui «meri numeri», e che le cifre siano rielaborate; ma certo ha fatto scalpore l'accusa di pubblicare classifiche «imprecise» non da parte di uno sconosciuto in cerca di pubblicità, bensì nientemeno che da parte del «re dei bestseller», che detiene il record del maggior numero di romanzi finiti al primo posto, proprio nella classifica del New York Times. Nella sua carriera, con oltre trecento romanzi ha venduto 400 milioni di copie; secondo i dati resi noti da Longanesi, editore italiano di Patterson, è stato addirittura l'autore più venduto al mondo nell'ultimo decennio, con 84 milioni di copie, in formato cartaceo e digitale, dal 2010 al 2019.