Perché stress e sonno disturbato sono nemici della nostra salute

Stress, disturbi dell'umore ed insonnia, se cronicizzati, possono ripercuotersi negativamente sul nostro organismo, aumentando la sua suscettibilità verso diverse patologie. Un sonno irregolare può causare disturbi della sfera psichica, come sonnolenza diurna e irritabilità, difficoltà di concentrazione, calo di attenzione e memoria. A livello fisico, invece, ipertensione, alterazioni cardiometaboliche, obesità, dolori muscolari e, in generale, un abbassamento delle difese immunitarie. L'insonnia può favorire l'ipertensione, perché induce una forte stimolazione noradrenergica che provoca un cambiamento continuo del ritmo cardiaco, con aumento del rischio cardiovascolare.

Lo stress e la mancanza di sonno cronici incidono su metabolismo e peso corporeo, determinando modificazioni metaboliche e squilibri ormonali. Sono in grado di alterare la produzione degli ormoni che controllano l'appetito, come la leptina e fanno aumentare la produzione di grelina, ormone che favorisce ricerca di cibo. Studi osservazionali evidenziano un aumento della resistenza all'insulina ed una riduzione della tolleranza al glucosio in soggetti che soffrono di stress cronico e di sonno irregolare, con la prospettiva di sviluppare nel tempo il diabete.

Problematiche che possono essere prevenute e arginate al loro esordio, efficacemente, anche con interventi naturali, così da lasciare l'uso dei farmaci, non sempre rispettosi del benessere generale dell'organismo, ai momenti di effettiva necessità ed alla sola prescrizione medica.

Per combattere naturalmente i sintomi legati a stress, ansia e disturbi del sonno, possono essere utili la terapia cognitivo-comportamentale, lo yoga, la mindfulness, il body scan. Questi interventi non prescindono da una correzione di base dello stile di vita, in cui attività fisica regolare, scelte alimentari, integrazione mirata, ricoprono un ruolo di primo piano.

SAMe ed Inositolo non sono farmaci, ma sostanze naturalmente presenti nell'organismo, importanti regolatori di diversi metabolismi. Intervengono, tra l'altro, nella sintesi di neurotrasmettitori come la serotonina, coinvolta nella regolazione dell'umore e del sonno ed alla dopamina, neurotrasmettitore associato al piacere ed alla motivazione. Le indicazioni d'uso dell'integrazione di questi nutrienti nella dieta sono quindi il controllo di stress, ansia, depressione, insonnia, calo di memoria e concentrazione, dolori muscoloscheletrici e tachicardia di origine nervosa. La loro integrazione può essere di supporto nei disturbi emotivi che inducono fenomeni comportamentali come alimentazione eccessiva, ricerca di cibi processati, abuso di dolci, alcol, carboidrati, ecc.

