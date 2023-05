Perseguita una dodicenne, fermato milanese di 27 anni

È accusato di atti persecutori nei confronti di una dodicenne conosciuta sui social network, un milanese di 27 anni e residente in città nei confronti del quale il gip di Perugia ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento a lei e ai familiari. L'uomo è ritenuto pericoloso e non a torto: in una occasione, fingendo di avere l'autorizzazione dei genitori per parlare con la ragazza infatti si è anche presentato a scuola da lei in ben due occasioni e, al rifiuto dell'insegnante di farla uscire da scuola, ha reagito andando in escandescenza e prendendo a calci il cancello d'ingresso dell'istituto.

La misura cautelare è stata eseguita dalla questura di Milano. Le indagini della squadra mobile di Perugia sono cominciate dopo una segnalazione dei genitori della ragazzina. Alla polizia hanno riferito come nei mesi scorsi, dopo aver conosciuto la figlia su un social e pur consapevole della sua età, il ragazzo aveva intrapreso con lei una conoscenza tramite chat e contatti telefonici grazie ai quali era riuscito a carpire la fiducia della 17enne ottenendo informazioni riservate e personali. Il giovane aveva contattato anche il padre della minore e, fingendosi interessato a una collaborazione lavorativa, aveva organizzato con lui due incontri nel capoluogo umbro.

Capite le reali motivazioni delle visite, il padre della ragazza gli aveva vietato ogni comunicazione con la figlia. Il ragazzo si era però presentato allora sul posto di lavoro della madre della ragazza, sempre a Perugia, facendole recapitare una lettera, quindi si ripresentato alla scuola della ragazza.