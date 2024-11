Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minore. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Proprio quando sembravano esserci segnali di distensione ecco arrivare la svolta inattesa. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe denunciato Francesco Totti per "abbandono di minore". A riferirlo è il Messaggero. La notizia è trapelata sulle pagine del quotidiano a seguito di una inchiesta penale che la procura di Roma avrebbe aperto a seguito della denuncia della conduttrice che, durante una videochiamata con la figlia Isabel, 8 anni, avrebbe scoperto che l'ex marito non era in casa con lei.

Cosa è successo

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno divorziato la piccola Isabel, la minore dei tre figli della coppia, fa la spola tra la villa dell'Eur - dove vivono mamma Ilary e la sorella Chanel - e l'attico dove l'ex capitano della Roma si è trasferito da circa un anno e mezzo insieme alla compagna, Noemi Bocchi. Tutto regolato dall'affidamento condiviso. Mentre la bambina era dal padre, però, Totti si sarebbe allontanato dall'abitazione per recarsi a una cena, presumibilmente in compagnia dell'attuale fidanzata. Durante la consueta videochiamata serale con Ilary, Isabel avrebbe confermato l'assenza di Francesco dall'appartamento e questo avrebbe fatto infuriare la conduttrice romana.

La chiamata alla polizia poi la denuncia

Così sarebbe scattata la denuncia: " Dopo la telefonata con la figlia Ilary Blasi ha chiamato la polizia e nell'abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio che, stando a quanto riferito dai legali del Pupone - avrebbero trovato sì la bambina senza il padre, ma in compagnia di una babysitter ". Francesco Totti - che si trovava in un ristorante a cena - sarebbe stato subito informato dell'accaduto e avrebbe fatto rientro a casa, dove lo attendevano i militari. La questione passa ora nelle mani della procura.

Cosa rischia Totti

La posizione di Totti è al vaglio delle autorità. Secondo quanto stabilito nell'accordo di affidamento, infatti, l'ex capitano della Roma ha l'obbligo di non lasciare sola la figlia minorenne nei giorni in cui è affidata a lui e in questo caso la sorella Chanel, che non è ancora maggiorenne, non può sostituirlo. Ora il pubblico ministero dovrà verificare se in casa con Isabel c'era davvero un adulto, nel caso in questione la babysitter.

Se il reato di abbandono di minore sarà contestato, Totti è perseguibile d'ufficio e rischia unafino a cinque anni. Se invece la procura dimostrerà che Isabel era con un adulto, Francesco potrebbe procedere contro l'ex moglie con una querela per