"Abbiamo detto sì". La foto delle nozze a sorpresa di Laura Pausini

Il matrimonio era nell'aria, ma nessuno - tanto meno i fan - si aspettavano che il "sì" arrivasse così in fretta. Così Laura Pausini e Paolo Carta hanno sorpreso tutti celebrando le nozze in gran segreto e pubblicando le prime immagini del matrimonio sui social network. " Abbiamo detto Sì ", ha scritto semplicemente la cantante sulla sua pagina Instagram, condividendo con i suoi quattro milioni di follower lo scatto di lei insieme al marito Paolo in abiti nuziali. La foto, realizzata dal fotografo Gianluca Camporesi, è l'unico scatto disponibile al momento della cerimonia civile oltre a tre immagini "rubate" dall'evento condivise dalla Pausini nelle sue storie.

Impossibile sapere, al momento, dove si sono celebrate le nozze e chi era presente al fianco della coppia oltre ai familiari e agli amici più stretti. Dal web non trapelano dettagli ulteriori. Ma dallo scatto pubblicato da Laura Pausini si capisce che la cerimonia ha avuto uno stile romantico ma nel segno della musica. Candele, una chitarra e tanto bianco a fare da cornice alle nozze, che erano state annunciate dalle pubblicazioni comparse in comune a Roma nelle scorse settimane. Secondo le voci, però, il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a giugno a Solarolo, paese d'origine dell'artista e invece Paolo e Laura hanno spiazzato tutti, anche se c'è chi sospetta che questa sia solo la prima cerimonia.

Gli abiti e le fedi nere

Nell'immagine pubblicata su Instagram, Paolo Carta appare solare in smoking total black, mentre al suo fianco - emozionata e felice - Laura Pausini sfoggia un abito avorio con gonna svasata e giacca coordinata oltre a guanti in pizzo e velo da sposa tradizionale. Uno scatto ufficiale fatto alla cerimonia svoltasi dopo il sì, quando gli sposi hanno festeggiato con amici e parenti. Nelle foto condivise nelle storie si vede anche la primogenita di Laura e Paolo, Paola - damigella delle nozze - vestita con un romantico vestito in tulle e pizzo, che si dirige sorridente verso l'altare mentre alle spalle mamma Laura è accompagnata dal padre Fabrizio. Inusuali le fedi scelte dalla Pausini e Carta, due fedi fini e nere che rappresentano l'unione forte e soldi della coppia, che sta insieme da diciotto anni.

