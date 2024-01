"Accordo anti tradimento". Così Wanda Nara ha blindato il matrimonio

La crisi coniugale tra Wanda Nara e Mauro Icardi è acqua passata. La malattia scoperta di recente dalla showgirl ha fatto riavvicinare la coppia, che da ormai dieci anni è legata dal vincolo del matrimonio. Wanda Nara però non dimentica la scappatella del calciatore argentino con la modella Eugenia "China" Suarez, che li portò a un passo dal divorzio nell'autunno del 2021. Per questo l'imprenditrice argentina avrebbe deciso di tutelarsi, facendo firmare un accordo milionario al marito, che gli imporrebbe un risarcimento record in caso di infedeltà.

Da giorni in Sudamerica non si parla d'altro soprattutto ora che Wanda Nara è pronta a sbarcare su Netflix con un nuovo format - Love Is Blind Argentina - al fianco del conduttore Dario Barassi. Reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, Wanda è sempre più impegnata ed è addirittura in uscita con una nuova canzone, il cui videoclip è stato girato in Brasile. Visto che la vita professionale va a gonfie vele e le impone di rimanere lontana per lungo tempo dal marito, Wanda avrebbe deciso di tutelarsi da possibili nuovi tradimenti mettendo alle strette Maurito, che vive a Istambul per ragioni calcistiche. "Tra loro c'è un accordo anti-infedeltà imposto dallo studio legale di Wanda", ha fatto sapere il sito Noticias, svelando che "se Icardi volesse tradirla, gli costerebbe una cifra di circa cento milioni di dollari". Un patto segreto siglato mesi fa, si vocifera dopo la scoperta della leucemia, che imporrebbe a Icardi un certo rigore.

Per la stampa argentina si tratterebbe di una sorta di precauzione adottata dall'imprenditrice per tutelare lei e i suoi figli, in particolare le due bambine nate dalla relazione con Icardi, Francesca e Isabela. A mettere nero su bianco l'accordo anti-corna sarebbe stata Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda ma anche una delle sue migliori amiche, che già in passato si era occupata delle questioni legali della famiglia. Sempre secondo quanto riferito dal sito sudamericano, Mauro Icardi non avrebbe fatto resistenze e avrebbe accettato di buon grado l'accordo milionario, che però sarebbe solo a titolo di "risarcimento" oltre alla conseguente causa di divorzio nel caso i due coniugi si lasciassero. Al momento l'ipotesi di un addio tra Wanda e Mauro appare assai remota ma l'argentina ha voluto comunque blindare le sue nozze mettendo dei paletti, che costerebbero decisamente caro al calciatore in caso di infedeltà.